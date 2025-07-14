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Алькарас после поражения в финале «Уимблдона»: «Синнер не удивил меня, потому что я знал, что он великий чемпион – а чемпионы учатся на поражениях»

Карлос Алькарас прокомментировал противостояние с Янником Синнером.

Испанец проиграл ему в финале «Уимблдона» – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

– Поражение Янника в Париже было очень тяжелым. Удивил ли он вас тем, как смог все так быстро преодолеть, вернуться и победить здесь?

– Совсем нет. Он меня вообще не удивил, потому что я знал, что он великий чемпион. А чемпионы учатся.... Нет, не на ошибках – на поражениях. Я с самого начала знал, что он извлечет уроки из этого финала и не сделает те ошибки, которые были в финале «Ролан Гаррос». Он очень-очень здорово играл сегодня, и я этому абсолютно не удивлен. Я знал, что он будет так играть, потому что он выдающийся чемпион.

Я очень рад соперничеству с ним. Думаю, это здорово для нас и для тенниса. Каждый раз когда мы играем друг с другом, мы делаем это на очень высоком уровне. Мы не смотрим теннис такого уровня, честно говоря... Я не вижу больше игроков, которые играют так же, как мы [с Янником] играем друг против друга.

Это противостояние становится все лучше и лучше. Мы играем финалы «Большого шлема», у нас был финал «Мастерса» – а это лучшие турниры в мире. И все будет становиться только лучше, и я очень за это благодарен. Это дает мне возможность выкладываться на 100% на каждой тренировке каждый день. Мне надо поддерживать и очень высоко поднимать свой уровень, если я хочу побеждать Янника. Я просто очень за это благодарен, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Как Синнер смял короля «Уимблдона» Алькараса?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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logoКарлос Алькарас
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