«Это самые медленные условия из всех возможных». Хачанов и Коккинакис пожаловались на третий по значимости корт «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Танаси Коккинакис Карен Хачанов Теннис

Карен Хачанов и Танаси Коккинакис пожаловались на корт в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Они играют первым запуском на корте имени Симоны Матье.

«Корт уже мокрый. Не надо поливать. Мы же на нем играем, и иногда ты начинаешь скользить, мяч не отскакивает. Я играл на шестом корте, и он сухой. А этот – мокрый», – сказал Хачанов.

«Это самые медленные условия из всех возможных, и вы наливаете воду на корт, где невозможно скользить», – добавил Коккинакис.

Напомним, в первом круге Хачанов жаловался на условия на корте имени Сюзанн Ленглен

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4 комментария

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Теннисный абсолют
КрысоНорри рад
его поглаживания мячика тут в фаворе
+5
0
+5
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Адекватник
Хорошо что Даня вылетел. Его бы разорвало просто :)))
+1
0
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Guillermo
Ответ Адекватник
Хорошо что Даня вылетел. Его бы разорвало просто :)))
Про Рим также говорили, а Даня доволен остался. Возможно в сортах грунта он не разбирается, и для него любой его вид оно
+1
0
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Дмитрий Калашников
Карен, разладилась игра у тебя!
0
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