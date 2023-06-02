«Это самые медленные условия из всех возможных». Хачанов и Коккинакис пожаловались на третий по значимости корт «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов и Танаси Коккинакис пожаловались на корт в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Они играют первым запуском на корте имени Симоны Матье.

«Корт уже мокрый. Не надо поливать. Мы же на нем играем, и иногда ты начинаешь скользить, мяч не отскакивает. Я играл на шестом корте, и он сухой. А этот – мокрый», – сказал Хачанов.

«Это самые медленные условия из всех возможных, и вы наливаете воду на корт, где невозможно скользить», – добавил Коккинакис.

Напомним, в первом круге Хачанов жаловался на условия на корте имени Сюзанн Ленглен.

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