Хаддад Майя о спаде в матче со Шнайдер: «Я должна была простить себя, дать себе еще один шанс и не сомневаться»

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Диана Шнайдер Теннис

Беатрис Хаддад Майя прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос».

Это ее лучшее выступление на турнире. Сегодня она обыграла Диану Шнайдер – 6:2, 5:7, 6:4.

«Я рада. У меня было два разных матча. В одном [против Татьяны Марии] я с самого начала очень хорошо играла, а в другом здорово играла до середины матча, а потом соперница заиграла лучше, а я уже не была такой агрессивной.

Нужно было бороться. Я должна была простить себя, дать себе еще один шанс и не сомневаться. Поэтому я старалась подстегнуть себя играть до конца и быть более агрессивной.

Так что я рада выйти в третий круг».

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4 комментария

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Александр Колосов
Эх, так обидно, ведь реально Шнайдер хорошо играла
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инок
Хаддад была сегодня в своем лучшем виде, но упрекнуть Диану сегодня не в чем, держались на равных. Хватка у Шнайдер будь здоров, сил и удачи
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Марадона курильщика
Болел, конечно, за Диану, но друг против друга Диана и Беатрис смотрелись весьма забавно) Беатрис напоминала пчёлку Майю, а Диана злобного шершня))))
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