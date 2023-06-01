Хаддад Майя о спаде в матче со Шнайдер: «Я должна была простить себя, дать себе еще один шанс и не сомневаться»

Беатрис Хаддад Майя прокомментировала выход в третий круг «Ролан Гаррос».

Это ее лучшее выступление на турнире. Сегодня она обыграла – 6:2, 5:7, 6:4.

«Я рада. У меня было два разных матча. В одном [против Татьяны Марии] я с самого начала очень хорошо играла, а в другом здорово играла до середины матча, а потом соперница заиграла лучше, а я уже не была такой агрессивной.

Нужно было бороться. Я должна была простить себя, дать себе еще один шанс и не сомневаться. Поэтому я старалась подстегнуть себя играть до конца и быть более агрессивной.

Так что я рада выйти в третий круг».

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