Елена Рыбакина: «Никогда не занималась боксом, но, возможно, мне будет полезно попробовать»

Теги WTA Геннадий Головкин Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина ответила, занималась ли когда-нибудь боксом.

– Мне очень нравится боксер Геннадий Головкин, экс-чемпион мира из Казахстана. Вы когда-нибудь занимались боксом или боксерской физподготовкой? Какие сходства и различия есть у бокса и тенниса? И, наконец, насколько вы уверены в том, что продолжите нокаутировать всех соперниц на «Ролан Гаррос» на протяжении следующих двух недель?

– Конечно, я знаю Геннадия. Я с ним не встречалась, но, да, он отличный спортсмен.

Если честно, я никогда не занималась боксом. Возможно, мне будет полезно попробовать. Мне кажется, это очень реактивный вид спорта. Как и в теннисе, нужно очень быстро реагировать и думать, так что, возможно, я однажды попробую.

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2 комментария

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HI MARS
Кто задал этот тупой вопрос?
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Mobilis
Не, не надо...
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