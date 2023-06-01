Елена Рыбакина: «Никогда не занималась боксом, но, возможно, мне будет полезно попробовать»

Елена Рыбакина ответила, занималась ли когда-нибудь боксом.

– Мне очень нравится боксер Геннадий Головкин, экс-чемпион мира из Казахстана. Вы когда-нибудь занимались боксом или боксерской физподготовкой? Какие сходства и различия есть у бокса и тенниса? И, наконец, насколько вы уверены в том, что продолжите нокаутировать всех соперниц на «Ролан Гаррос» на протяжении следующих двух недель?

– Конечно, я знаю Геннадия. Я с ним не встречалась, но, да, он отличный спортсмен.

Если честно, я никогда не занималась боксом. Возможно, мне будет полезно попробовать. Мне кажется, это очень реактивный вид спорта. Как и в теннисе, нужно очень быстро реагировать и думать, так что, возможно, я однажды попробую.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе