«Ролан Гаррос» запретил Кудерметовой играть с логотипом «Татнефти»

Вероника Кудерметова выступает на «Ролан Гаррос» без нашивки своего спонсора – «Татнефти», сообщает польский журналист Доминик Сенковски.

«Запрещена любая коммерческая или иная символика, нарушающая правительственные или телевизионные предписания. «Татнефть» входит в черный список», – сообщили Сенковски в пресс-службе турнира.

Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года. В Штутгарте, Мадриде и Риме она играла с логотипом «Татнефти» на форме, но теперь WTA хочет поменять правила спонсорской поддержки игроков.

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