«Ролан Гаррос» запретил Кудерметовой играть с логотипом «Татнефти»

Теги Ролан Гаррос WTA Вероника Кудерметова Теннис

Вероника Кудерметова выступает на «Ролан Гаррос» без нашивки своего спонсора – «Татнефти», сообщает польский журналист Доминик Сенковски.

«Запрещена любая коммерческая или иная символика, нарушающая правительственные или телевизионные предписания. «Татнефть» входит в черный список», – сообщили Сенковски в пресс-службе турнира.

Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года. В Штутгарте, Мадриде и Риме она играла с логотипом «Татнефти» на форме, но теперь WTA хочет поменять правила спонсорской поддержки игроков.

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9 комментариев

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Ma-Tzu
Ответ & Co1366
Вероника и без рекламы своего спонсора, надеюсь, выступит на турнире и покажет хорошую игру.
Сразу видно любителя тенниса😂
+12
0
+12
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dedpihto59
Поляки строго следят‼️
+7
-1
+6
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Yevgeny
Ответ & Co1366
Вероника и без рекламы своего спонсора, надеюсь, выступит на турнире и покажет хорошую игру.
только если в паре
+3
0
+3
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Александр Кучер
Ответ dedpihto59
Поляки строго следят‼️
Самые правильные и честные!
+5
-2
+3
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Михаил Пригода
Ответ Alexandr Sokolov
Молодцы, подождали пока вылетит)))) и как бы против выступили и как бы не было проблем :D
Она ещё в паре играет, сегодня вышла во второй круг
+2
0
+2
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Евгений Фабиянчук
видимо, поэтому Татнефть убрала хорошую скидочку при заправке 30+ литров:(
+1
0
+1
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Alexandr Sokolov
Молодцы, подождали пока вылетит))))

и как бы против выступили и как бы не было проблем :D
0
0
0
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Hardy
Ответ & Co1366
Вероника и без рекламы своего спонсора, надеюсь, выступит на турнире и покажет хорошую игру.
🤡🤡🤡
+1
-1
0
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