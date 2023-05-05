WTA может поменять правила спонсорской поддержки игроков из-за сотрудничества Кудерметовой с «Татнефтью» (i)

WTA пересматривает правила спонсорской поддержки игроков после того, как внимание прессы привлекло сотрудничество Вероники Кудерметовой с «Татнефтью».

Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года. Отвечая в Мадриде на вопрос о логотипе «Татнефти» на форме, Кудерметова сказала: «На «Уимблдоне» запрещено играть с логотипом, связанным с Россией, я это знаю. На данный момент я не нарушаю правил».

Теперь WTA изучает, можно ли внести какие-либо изменения в правила, сообщает британское издание i.

Для участия в турнирах в Великобритании российские и белорусские игроки должны подписать декларацию о нейтралитете. В документе говорится, что игроки не должны высказываться в поддержку России и Беларуси и получать финансирование от российского или белорусского правительства.

i не удалось выяснить у теннисных организаций, будет ли «Татнефть» считаться правительственной структурой.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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