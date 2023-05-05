WTA может поменять правила спонсорской поддержки игроков из-за сотрудничества Кудерметовой с «Татнефтью» (i)

Теги Уимблдон WTA LTA Вероника Кудерметова Теннис

WTA пересматривает правила спонсорской поддержки игроков после того, как внимание прессы привлекло сотрудничество Вероники Кудерметовой с «Татнефтью».

Компания поддерживает Кудерметову с 2021 года. Отвечая в Мадриде на вопрос о логотипе «Татнефти» на форме, Кудерметова сказала: «На «Уимблдоне» запрещено играть с логотипом, связанным с Россией, я это знаю. На данный момент я не нарушаю правил».

Теперь WTA изучает, можно ли внести какие-либо изменения в правила, сообщает британское издание i.

Для участия в турнирах в Великобритании российские и белорусские игроки должны подписать декларацию о нейтралитете. В документе говорится, что игроки не должны высказываться в поддержку России и Беларуси и получать финансирование от российского или белорусского правительства.

i не удалось выяснить у теннисных организаций, будет ли «Татнефть» считаться правительственной структурой.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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26 комментариев

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Playboy
А давайте автоматически запретим всем теннисистам, страны которых закупают что-либо в России, участвовать в соревнованиях? Интересно даже кто тогда останется.
+49
-8
+41
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Playboy
Ответ dimon 2.0
кроме венгрии, индии, китая и эритреи в расеи больше никто ничего не покупает. ну еще турция, которая одновременно всегда на трех стульях сидит
Правда? А куда ж наш газ через Украину до сих пор поступает? А уран? А алмазы? А пшеница?)
+19
-4
+15
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Анвар Дж
Ответ Playboy
Правда? А куда ж наш газ через Украину до сих пор поступает? А уран? А алмазы? А пшеница?)
титан,метал,удобрения,аммиак и другое ещё
+7
-1
+6
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Жертва внешнего мира
Ответ Playboy
А давайте автоматически запретим всем теннисистам, страны которых закупают что-либо в России, участвовать в соревнованиях? Интересно даже кто тогда останется.
Удивлён, что тебя не заминусовали. Причём сама Татнефть - вроде частная компания. Получается - очередные двойные стандарты
+8
-5
+3
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Георгий Михеев
Ответ imaxim
Кудерметова поддерживает войну, это в раздевалках давно не новость
Ну тогда бы ее просто не допустили бы к играм, разве не так сейчас по правилам?
+4
-1
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Playboy
Ответ Паскаль Шимбонда
Дядя, так много текста, так а что ж даже до коронавируса у вас ВВП было 1.6 трл, а у Японии, у которой ничего из полезных ископаемых нет, в 3 раза больше, на территории в 100 раз меньше?) или у Голландии, у которой почти 900 млн ВВП? То то же, проще будь)
мистер, следите за развитием спора, чтобы невпопад не звенеть)
+1
0
+1
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ликуза
Ответ dimamak10
После игры со Швентек, ничего удивительного
Ну конечно, как же без Швентек, она помоему поперек горла вам стоит 21 летняя девчонка, надо ее обязательно сюда приплести, просто смешно
+1
0
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imaxim
Ответ Георгий Михеев
Ну тогда бы ее просто не допустили бы к играм, разве не так сейчас по правилам?
Публично ничего не говорила. Но в раздевалках говорит много
+1
0
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Лёля Иванова
Ответ imaxim
Кудерметова поддерживает войну, это в раздевалках давно не новость
Вы в этих раздевалках бываете или слухи собираете?! Молчи лучше, за умного сойдешь
+8
-7
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murzzzzzilka
Ответ dimon 2.0
кроме венгрии, индии, китая и эритреи в расеи больше никто ничего не покупает. ну еще турция, которая одновременно всегда на трех стульях сидит
Ахахаха:))) какая феноменальная неосведомленность😂
+2
-1
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Tomtit
Ответ dimon 2.0
кроме венгрии, индии, китая и эритреи в расеи больше никто ничего не покупает. ну еще турция, которая одновременно всегда на трех стульях сидит
Наивная простота.
+1
0
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Tun
Ответ Playboy
А давайте автоматически запретим всем теннисистам, страны которых закупают что-либо в России, участвовать в соревнованиях? Интересно даже кто тогда останется.
Кудерметова разве что-то закупает у России? Она наоборот получает деньги
0
0
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Playboy
Ответ Tun
Кудерметова разве что-то закупает у России? Она наоборот получает деньги
Получает деньги от выручки Татнефти, которая зарабатывает на экспорте нефти во многие страны мира) Эту маразматическую линию можно проводить до бесконечности.
0
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Leo Bonart
Ответ imaxim
Кудерметова поддерживает войну, это в раздевалках давно не новость
Прямо топит за военную победу Украины?
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-4
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Simon Petrikov
пусть выступают с надписью - не заправляюсь на Лукойле тогда
хотя бы будет весело
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imaxim
Ответ Лёля Иванова
Вы в этих раздевалках бываете или слухи собираете?! Молчи лучше, за умного сойдешь
Лучше ты молчи, прежде чем набрасывать на Касаткину
0
0
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dimamak10
После игры со Швентек, ничего удивительного
+5
-5
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