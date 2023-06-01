Ролан Гаррос. Расписание 2 июня. Касаткина и Хачанов сыграют первым запуском, Рублев – вторым, Рахимова поборется с Соболенко на центральном корте
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание шестого игрового дня, 2 июня.
Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Элиза Мертенс (28) – Джессика Пегула (3);
- Камилла Рахимова – Арина Соболенко (2);
- Новак Джокович (3) – Алехандро Давидович-Фокина (29);
- (не раньше 21:15 мск) Карлос Алькарас (1) – Денис Шаповалов (26).
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Пейтон Стернс – Дарья Касаткина (9)
- Лоренцо Сонего – Андрей Рублев (7);
- Слоун Стивенс – Юлия Путинцева;
- Диего Шварцман – Стефанос Циципас (5).
На Корте Симоны Матье сыграют:
- Карен Хачанов (11) – Танаси Коккинакис;
- Анна Блинкова – Элина Свитолина;
- Лоренцо Музетти (17) – Кэмерон Норри (14);
- Каролина Мухова – Ирина Бегу (27).
Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова (24) встретятся вторым запуском на Корте №14.
Элина Аванесян поборется с Кларой Таусон третьим запуском на Корте №7
Полностью расписание здесь.
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