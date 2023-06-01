Ролан Гаррос. Расписание 2 июня. Касаткина и Хачанов сыграют первым запуском, Рублев – вторым, Рахимова поборется с Соболенко на центральном корте

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«Ролан Гаррос» опубликовал расписание шестого игрового дня, 2 июня.

Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

На Корте Симоны Матье сыграют:

Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова (24) встретятся вторым запуском на Корте №14.

Элина Аванесян поборется с Кларой Таусон третьим запуском на Корте №7

Полностью расписание здесь.

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