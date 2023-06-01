Ролан Гаррос. Расписание 2 июня. Касаткина и Хачанов сыграют первым запуском, Рублев – вторым, Рахимова поборется с Соболенко на центральном корте

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание шестого игрового дня, 2 июня.

начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

(28) – (3);

– (2);

(3) – (29);

(не раньше 21:15 мск) (1) – (26).

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

Пейтон Стернс – (9)

– (7);

– ;

– (5).

На Корте Симоны Матье сыграют:

(11) – ;

– ;

(17) – (14);

– (27).

и (24) встретятся вторым запуском на Корте №14.

поборется с третьим запуском на Корте №7

Полностью расписание здесь.

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