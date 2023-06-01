Рублев о четырехсетовой победе над Муте: «Лишний час на корте провел»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Корентеном Муте во втором круге «Ролан Гаррос».

Он обыграл француза 6:4, 6:2, 3:6, 6:3 и теперь сыграет с Лоренцо Сонего.

«Не знаю, крутой ли матч был. Я старался. Почему не получилось в третьем сете? Он поймал кураж, потому что ему терять было нечего, а публика на любое его движение орет и поддерживает, орет под руку [сопернику]. Он почувствовал энергию, что нечего терять и не надо сдаваться, нужно продолжать и наслаждаться моментом. Я, наоборот, подрасслабился. Мол, веду два сета, все под контролем. И в итоге он один-два гейма сыграл хорошо, а я не очень. И я не смог вернуться. Пришлось все по новой – лишний час на корте провел.

В четвертой партии Гало и Фернандо помогли мне, поддерживали и подсказывали. Сильно бесился? Да, было такое. Каждый раз происходила какая-то нестандартная ошибка, какие-то постоянно глупости. Вроде уже все сделал, забивай и… ошибка. Потом он что-то делает. Мы играем обычный розыгрыш, а он делает какой-нибудь укороченный невероятный. И вот постоянно какая-то нестандартная ситуация происходила. И когда вот так от начала до конца матча, то уже едет немного голова.

С такими игроками, как Муте, нужно иметь терпение и спокойствие, потому что все зависит от себя самого. И он мог выиграть, только если бы у меня поехала крыша от того, что он подает с руки, где-то укорачивает и зарезает. Если ты сам себя заведешь и начнешь психовать, то у него могут быть шансы. Но если целостно смотреть и играть спокойно, то все будет нормально. Подача сильнее, чем у него, удар справа тоже сильнее, да и удар слева сильнее. В таком случае все зависит от себя самого», – сказал Рублев в интервью ютуб-каналу «Больше!»

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