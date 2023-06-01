Рублев о четырехсетовой победе над Муте: «Лишний час на корте провел»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Корентен Муте Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Корентеном Муте во втором круге «Ролан Гаррос».

Он обыграл француза 6:4, 6:2, 3:6, 6:3 и теперь сыграет с Лоренцо Сонего.

«Не знаю, крутой ли матч был. Я старался. Почему не получилось в третьем сете? Он поймал кураж, потому что ему терять было нечего, а публика на любое его движение орет и поддерживает, орет под руку [сопернику]. Он почувствовал энергию, что нечего терять и не надо сдаваться, нужно продолжать и наслаждаться моментом. Я, наоборот, подрасслабился. Мол, веду два сета, все под контролем. И в итоге он один-два гейма сыграл хорошо, а я не очень. И я не смог вернуться. Пришлось все по новой – лишний час на корте провел.

В четвертой партии Гало и Фернандо помогли мне, поддерживали и подсказывали. Сильно бесился? Да, было такое. Каждый раз происходила какая-то нестандартная ошибка, какие-то постоянно глупости. Вроде уже все сделал, забивай и… ошибка. Потом он что-то делает. Мы играем обычный розыгрыш, а он делает какой-нибудь укороченный невероятный. И вот постоянно какая-то нестандартная ситуация происходила. И когда вот так от начала до конца матча, то уже едет немного голова.

С такими игроками, как Муте, нужно иметь терпение и спокойствие, потому что все зависит от себя самого. И он мог выиграть, только если бы у меня поехала крыша от того, что он подает с руки, где-то укорачивает и зарезает. Если ты сам себя заведешь и начнешь психовать, то у него могут быть шансы. Но если целостно смотреть и играть спокойно, то все будет нормально. Подача сильнее, чем у него, удар справа тоже сильнее, да и удар слева сильнее. В таком случае все зависит от себя самого», – сказал Рублев в интервью ютуб-каналу «Больше!»

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10 комментариев

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бизе
Ответ Россия будет свободной
чем отличаются матерые волки типа Надаля и Джоковича от второго эшелона? на мейджорах они практически не отдают ни единого сета. (не отдают из расхлябанности и расконцентрированности по крайней мере. понятно, что если играют против сильного соперника, то матч может затянуться) потому что каждый лишний сет - это более длительное восстановление к следующему матчу на турнире, который и без того отнимает много сил
Как раз Джокович нередко отдает первый сет , а уже потом входит в матч и переигрывает соперника , так что пример не совсем корректный , тем более фактор зрителей , как они болеют здесь , нельзя недооценивать .
+5
0
+5
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бизе
Ответ Россия будет свободной
фактор зрителей имеет весомую роль только когда играет их соотечественник если говорить о французских игроках здесь, то в верхней половине сетки их уже не осталось
Мы же обсуждаем матч Рублева с Муте , а последний француз и болели за него неистово , как на футболе .
+3
0
+3
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инок
Удачи тебе, Андрей. Справился со своими тараканами и достойно завершил дело. Но дальше будет сложнее и надо прибавлять...Отмечу только - публика просто совершенно дикая в Париже
+1
0
+1
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imaxim
Ответ Andrey Shvalbe
Муте некий аналог Санторо (и тоже француз, кстати), у последнего при слабых одиночных результатах однако были победы над 15 из 17 первых ракеток мира. При том, что и подача, как у Шварцмана, и справа-слева бил слабее. Сафин говорил, что лучше пойдет к зубному, чем сыграет с Санторо... только у Кафеля не было с ним проблем.
Зато Кафель постоянно с Хрбаты мучился, например
+1
0
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Leo Bonart
Ответ Andrey Shvalbe
Муте некий аналог Санторо (и тоже француз, кстати), у последнего при слабых одиночных результатах однако были победы над 15 из 17 первых ракеток мира. При том, что и подача, как у Шварцмана, и справа-слева бил слабее. Сафин говорил, что лучше пойдет к зубному, чем сыграет с Санторо... только у Кафеля не было с ним проблем.
У нас сейчас есть свой Санторо на максималках: Медведев
+1
0
+1
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Andrey Shvalbe
Муте некий аналог Санторо (и тоже француз, кстати), у последнего при слабых одиночных результатах однако были победы над 15 из 17 первых ракеток мира. При том, что и подача, как у Шварцмана, и справа-слева бил слабее. Сафин говорил, что лучше пойдет к зубному, чем сыграет с Санторо... только у Кафеля не было с ним проблем.
0
0
0
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Leo Bonart
Ответ Россия будет свободной
чем отличаются матерые волки типа Надаля и Джоковича от второго эшелона? на мейджорах они практически не отдают ни единого сета. (не отдают из расхлябанности и расконцентрированности по крайней мере. понятно, что если играют против сильного соперника, то матч может затянуться) потому что каждый лишний сет - это более длительное восстановление к следующему матчу на турнире, который и без того отнимает много сил
На USO-21 Джокер раздавал сеты направо и налево
0
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Maratik1982
Ответ imaxim
Зато Кафель постоянно с Хрбаты мучился, например
зато Сафин с Санторо вообще не мучился)))
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