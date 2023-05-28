Рублев об ожиданиях: «На самом деле всем наплевать, выиграешь ты или проиграешь. Если я сегодня закончу карьеру, ваша жизнь изменится? Ни капли»
Андрей Рублев прокомментировал ожидания от «Ролан Гаррос».
В первом круге он обыграл Ласло Дьере – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.
– Вы выиграли в Монте-Карло, но здесь ваше имя не упоминают в числе фаворитов.
– И хорошо.
– Вам лучше без дополнительного давления?
– Лучше, лучше (улыбается). Не знаю. Лучше, когда тебя упоминают пореже.
– Какие у вас ожидания от турнира?
– Никаких. На US Open я ему чуть не проиграл. Сегодня чуть не уступал 1:2 по сетам. Никаких ожиданий. Просто сосредотачиваюсь на том, что нужно делать в одном сете.
– Вы сказали, что не хотите ожиданий. Их стало больше, потому что вы выиграли «Мастерс»?
– Не знаю. Тут все зависит от игрока и от того, как он все воспринимает. Потому что ожиданий не существует.
Это больше игра для медиа. Все это немного не по-настоящему, потому что на самом деле всем наплевать, выиграешь ты или проиграешь. Это реальность.
– Раньше вас было труднее не ввязываться в эту игру? Понять, что все это не по-настоящему?
– Раньше я думал, что ожидания есть, но потом понял, что всем наплевать. Если я сегодня закончу карьеру, ваша жизнь изменится? Ни капли.
И в итоге я довольно рано понял, что все зависит от меня – и от того, как я воспринимаю разные ситуации.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
.
Можно попробовать, хотя бы, достигнуть карьеры Давыденко - 21 титул, 3 Мастерса, Итоговый, 4 полуфинала Шлемов. Все же, Николай пока солиднее Андрея выглядит в плане карьеры...Хотя, у Рублева еще немало лет впереди, может и сможет догнать))