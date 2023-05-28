Рублев об ожиданиях: «На самом деле всем наплевать, выиграешь ты или проиграешь. Если я сегодня закончу карьеру, ваша жизнь изменится? Ни капли»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал ожидания от «Ролан Гаррос».

В первом круге он обыграл Ласло Дьере – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

– Вы выиграли в Монте-Карло, но здесь ваше имя не упоминают в числе фаворитов.

– И хорошо.

– Вам лучше без дополнительного давления?

– Лучше, лучше (улыбается). Не знаю. Лучше, когда тебя упоминают пореже.

– Какие у вас ожидания от турнира?

– Никаких. На US Open я ему чуть не проиграл. Сегодня чуть не уступал 1:2 по сетам. Никаких ожиданий. Просто сосредотачиваюсь на том, что нужно делать в одном сете.

– Вы сказали, что не хотите ожиданий. Их стало больше, потому что вы выиграли «Мастерс»?

– Не знаю. Тут все зависит от игрока и от того, как он все воспринимает. Потому что ожиданий не существует.

Это больше игра для медиа. Все это немного не по-настоящему, потому что на самом деле всем наплевать, выиграешь ты или проиграешь. Это реальность.

– Раньше вас было труднее не ввязываться в эту игру? Понять, что все это не по-настоящему?

– Раньше я думал, что ожидания есть, но потом понял, что всем наплевать. Если я сегодня закончу карьеру, ваша жизнь изменится? Ни капли.

И в итоге я довольно рано понял, что все зависит от меня – и от того, как я воспринимаю разные ситуации.

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8 комментариев

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Кот под ногами майора
Рублёв: мне этот мир стал абсолютно понятен
+31
0
+31
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chemical brother
Андрюха, наверное, посмотрел видео с Идущим к реке - и преисполнился)
+13
0
+13
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Павел павел
зря ты так Андрей.зря. конечно измениться. если все наши например закончат. то я и на страницу спортса тенис перестану заходить
+7
0
+7
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Olya B.
Нам не все равно, Андрей.) Играй. Рано еще о завершении карьеры думать. И да. Наша жизнь изменится, станет чуточку тусклее.
+6
-1
+5
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Buhmichael
Ответ Кот под ногами майора
Рублёв: мне этот мир стал абсолютно понятен
Рублёв- журналисту: "Я тебя в себе содержу"
+4
0
+4
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Kironbet
Ответ Кот под ногами майора
Рублёв: мне этот мир стал абсолютно понятен
🤣💯жаль что нельзя прикрепить видео с этой озвучкой, очень вы в тему вспомнили!
+3
0
+3
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инок
Играй пока молодой, Андрей. А философом станешь, когда на старости внуков своих нянчить станешь...
+3
-1
+2
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Антон Тимофеев
Как я и говорил: после достижения вершины - тяжело найти в себе силы идти еще выше. У Медведева - это был Шлем, после которого он проиграл 5 финалов подряд и почти год не мог взять даже АТП-250. У Рублева - Мастерс. Андрей прекрасно понимает, что, на данный момент - на Шлемы он не претендует. Взять Итоговый шансов побольше, но, все равно очень, очень сложно. По большому счету - Мастерс- это тот максимум, который Рублеву доступен. И он свою вершину взял. Что делать дальше? Андрей немного растерян.
.
Можно попробовать, хотя бы, достигнуть карьеры Давыденко - 21 титул, 3 Мастерса, Итоговый, 4 полуфинала Шлемов. Все же, Николай пока солиднее Андрея выглядит в плане карьеры...Хотя, у Рублева еще немало лет впереди, может и сможет догнать))
+1
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