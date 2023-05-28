Рублев об ожиданиях: «На самом деле всем наплевать, выиграешь ты или проиграешь. Если я сегодня закончу карьеру, ваша жизнь изменится? Ни капли»

Андрей Рублев прокомментировал ожидания от «Ролан Гаррос».

В первом круге он обыграл Ласло Дьере – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

– Вы выиграли в Монте-Карло, но здесь ваше имя не упоминают в числе фаворитов.

– И хорошо.

– Вам лучше без дополнительного давления?

– Лучше, лучше (улыбается). Не знаю. Лучше, когда тебя упоминают пореже.

– Какие у вас ожидания от турнира?

– Никаких. На US Open я ему чуть не проиграл. Сегодня чуть не уступал 1:2 по сетам. Никаких ожиданий. Просто сосредотачиваюсь на том, что нужно делать в одном сете.

– Вы сказали, что не хотите ожиданий. Их стало больше, потому что вы выиграли «Мастерс»?

– Не знаю. Тут все зависит от игрока и от того, как он все воспринимает. Потому что ожиданий не существует.

Это больше игра для медиа. Все это немного не по-настоящему, потому что на самом деле всем наплевать, выиграешь ты или проиграешь. Это реальность.

– Раньше вас было труднее не ввязываться в эту игру? Понять, что все это не по-настоящему?

– Раньше я думал, что ожидания есть, но потом понял, что всем наплевать. Если я сегодня закончу карьеру, ваша жизнь изменится? Ни капли.

И в итоге я довольно рано понял, что все зависит от меня – и от того, как я воспринимаю разные ситуации.

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