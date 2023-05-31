Рублев о том, что не выглядит радостным после победы во 2-м круге РГ: «Я рад. Просто немного устал»

Андрей Рублев прокомментировал победу во втором круге «Ролан Гаррос».

Он обыграл Корентена Муте – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

– Я хорошо играл, вел 2:0 по сетам, потом немного расслабился. А он прибавил, почувствовал, что ему нечего терять. Он выиграл сет.

Потом я понял, что нужно снова собираться, и мне удалось развернуть четвертый сет.

– Андрей, ты выиграл, но выглядишь не очень счастливым.

– Я рад. Просто немного устал.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе