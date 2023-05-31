Рублев о том, что не выглядит радостным после победы во 2-м круге РГ: «Я рад. Просто немного устал»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Рублев Корентен Муте Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу во втором круге «Ролан Гаррос».

Он обыграл Корентена Муте – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

– Я хорошо играл, вел 2:0 по сетам, потом немного расслабился. А он прибавил, почувствовал, что ему нечего терять. Он выиграл сет.

Потом я понял, что нужно снова собираться, и мне удалось развернуть четвертый сет.

– Андрей, ты выиграл, но выглядишь не очень счастливым.

– Я рад. Просто немного устал.

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5 комментариев

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Aporte14
Французские болелы-редкие скоты
+8
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инок
Андрей заставил понервничать, с победой его, конечно! Публика, однако, дикая в Париже, тут уж ничего не скажешь...
+5
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Railway/
Ответ j4romir
Хачанов-Рублев в чф все ближе И шансы вполне себе неплохие Может, сейчас Рубль преодолеет проклятие четвертьфиналов на ТБШ? )
Нет, они ЗА выход в четвертьфинал могут встретиться. А в 1/4 Новак вероятно будет ждать..
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+1
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j4romir
Хачанов-Рублев в чф все ближе
И шансы вполне себе неплохие

Может, сейчас Рубль преодолеет проклятие четвертьфиналов на ТБШ? )
+1
-1
0
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j4romir
Ответ Railway/
Нет, они ЗА выход в четвертьфинал могут встретиться. А в 1/4 Новак вероятно будет ждать..
Ну да, в четвертом круге
Я больше имел в виду проклятие чф для Рублева
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