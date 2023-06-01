Аванесян впервые вышла в третий круг «Большого шлема»
134-я ракетка мира Элина Аванесян во втором круге «Ролан Гаррос» обыграла Леолию Жанжан – 6:0, 7:5.
Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые вышла в третий круг.
20-летняя россиянка всего второй раз выиграла два матча подряд на уровне основного тура. Первый был в Боготе в 2022-м – на ее дебютном турнире WTA.
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