Аванесян впервые вышла в третий круг «Большого шлема»

134-я ракетка мира во втором круге « » обыграла Леолию Жанжан – 6:0, 7:5.

Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые вышла в третий круг.

20-летняя россиянка всего второй раз выиграла два матча подряд на уровне основного тура. Первый был в Боготе в 2022-м – на ее дебютном турнире .

Блестящая Мирра Андреева, студентка Шнайдер, везучая Аванесян. Новые лица нашего тенниса

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе