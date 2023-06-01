Аванесян впервые вышла в третий круг «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Аванесян Леолия Жанжан Теннис

134-я ракетка мира Элина Аванесян во втором круге «Ролан Гаррос» обыграла Леолию Жанжан – 6:0, 7:5.

Аванесян второй раз играет в основной сетке турнира «Большого шлема» и впервые вышла в третий круг.

20-летняя россиянка всего второй раз выиграла два матча подряд на уровне основного тура. Первый был в Боготе в 2022-м – на ее дебютном турнире WTA.

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5 комментариев

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Мишка Синайский
Ответ Пинающий Достоинства
Лучший в мире из армян, это наш Аванесян
не надо из симпатичной девушки транса делать )
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TennisForever
Ещё баранку повеселила ☺️
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инок
Элину Аванесян с победой! Порадовала своих болел - молодец.
+3
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Марадона курильщика
Элина, с победой! Ждём ещё побед на турнире, судя по этому матчу, ты можешь!
+1
0
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Пинающий Достоинства
Лучший в мире из армян, это наш Аванесян
+3
-3
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