Шаповалов о проблемах с коленом: «Не хочу этим делиться. Теннисисты обычно не рассказывают про свои тела»
Денис Шаповалов после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» прокомментировал проблемы с коленом, который испытывал последнее время.
– Как дела с коленом?
– Вчера и сегодня все было нормально. Ничего не было, так что все очень хорошо. Надеюсь, так все и продолжится.
Вчера было удивительно проснуться после такого длинного матча без боли. Это очень здорово.
– С каким коленом проблемы?
– С левым.
– А какой диагноз?
– Не хочу этим делиться. Теннисисты обычно не рассказывают про свои тела, и я стараюсь делать так же. Не хочу.
– Но не было такого: «Господи, может, операцию понадобится?»
– К счастью, мне сказали, что операция в таких случаях требуется редко. Это крайняя мера.
Нужно просто много процедур, много укреплять колено и все вокруг него.
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