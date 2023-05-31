Шаповалов о проблемах с коленом: «Не хочу этим делиться. Теннисисты обычно не рассказывают про свои тела»

Денис Шаповалов после выхода в третий круг «Ролан Гаррос» прокомментировал проблемы с коленом, который испытывал последнее время.

– Как дела с коленом?

– Вчера и сегодня все было нормально. Ничего не было, так что все очень хорошо. Надеюсь, так все и продолжится.

Вчера было удивительно проснуться после такого длинного матча без боли. Это очень здорово.

– С каким коленом проблемы?

– С левым.

– А какой диагноз?

– Не хочу этим делиться. Теннисисты обычно не рассказывают про свои тела, и я стараюсь делать так же. Не хочу.

– Но не было такого: «Господи, может, операцию понадобится?»

– К счастью, мне сказали, что операция в таких случаях требуется редко. Это крайняя мера.

Нужно просто много процедур, много укреплять колено и все вокруг него.

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