Блинкова о том, важно ли для нее, что Свитолина – украинка: «Для меня это просто матч»
Анна Блинкова прокомментировала то, что сыграет с Элиной Свитолиной на «Ролан Гаррос». На прошлой неделе она проиграла ей в финале в Страсбурге.
Ее спросили, будет ли матч иметь особое значение из-за того, что Свитолина – украинка.
«Для меня это просто матч.
Буду готовиться к нему тактически. Проанализирую наш матч на прошлой неделе, посмотрю, что я сделала хорошо, где ошиблась.
Я выйду на корт, чтобы в первую очередь насладиться атмосферой турнира. И полностью выложусь».
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