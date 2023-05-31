Блинкова о том, важно ли для нее, что Свитолина – украинка: «Для меня это просто матч»

Теги Ролан Гаррос WTA Элина Свитолина Анна Блинкова Теннис

Анна Блинкова прокомментировала то, что сыграет с Элиной Свитолиной на «Ролан Гаррос». На прошлой неделе она проиграла ей в финале в Страсбурге.

Ее спросили, будет ли матч иметь особое значение из-за того, что Свитолина – украинка.

«Для меня это просто матч.

Буду готовиться к нему тактически. Проанализирую наш матч на прошлой неделе, посмотрю, что я сделала хорошо, где ошиблась.

Я выйду на корт, чтобы в первую очередь насладиться атмосферой турнира. И полностью выложусь».

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3 комментария

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Hardy
оставьте теннис и игроков в покое!
+9
0
+9
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Bashibuzuck
Для Свитолиной это тоже просто матч, это журналюги все нагнетают
+7
0
+7
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Мирослав Холод
вот для пенко все одинаковые, она всех одинаково ненавидит, когда не получается (и даже маму) 😂🥲😂
+2
0
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