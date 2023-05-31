Блинкова о том, важно ли для нее, что Свитолина – украинка: «Для меня это просто матч»

прокомментировала то, что сыграет с на « ». На прошлой неделе она проиграла ей в финале в Страсбурге.

Ее спросили, будет ли матч иметь особое значение из-за того, что Свитолина – украинка.

«Для меня это просто матч.

Буду готовиться к нему тактически. Проанализирую наш матч на прошлой неделе, посмотрю, что я сделала хорошо, где ошиблась.

Я выйду на корт, чтобы в первую очередь насладиться атмосферой турнира. И полностью выложусь».

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