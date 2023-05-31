Пегула о том, что бы она изменила в теннисе: «Хочу больше трэштока»
Джессика Пегула рассказала, что хотела бы изменить в теннисе.
– В этом году мы про это уже говорили – я бы хотела больше трэштока, чтобы мы могли больше друг с другом разговаривать и это не считалось чем-то предосудительным (улыбается).
Я не о том, чтобы мы друг друга постоянно материли, а о том, чтобы игроки больше взаимодействовали. По-моему, это было бы весело.
Я не знаю, как это реализовать. Но, думаю, что это сделало бы теннис интереснее, позволило бы игрокам ярче себя проявлять.
– А кто самый талантливый трэштокер?
– Господи. Мы про это тоже говорили. Я не помню, кого назвала.
Джен Брэди хорошо это умела. Но я просто смеялась и не воспринимала ее всерьез.
– Тиафу?
– Да. Но он не девочка. Хотя постоянно что-то мне говорит.
Вообще нужно подумать.
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