Ролан Гаррос. Расписание 1 июня. Мирра Андреева, Карацев и Зверев проведут матчи на корте имени Симоны Матье, Рыбакина сыграет вторым запуском
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание пятого игрового дня, 1 июня.
Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:
- Джулио Дзеппьери (Q – Каспер Рууд (4);
- Ига Швентек (1) – Клэр Лю;
- Осиан Доден – Онс Жабер (7);
- (не раньше 21:15) Хольгер Руне (6) – Гаэль Монфис (PR).
На корте Сюзанн Ленглен план такой:
- Елена Рыбакина (4) – Линда Носкова;
- Янник Синнер (8) – Даниэль Альтмайер;
- Юлия Грабер – Коко Гауфф (6);
- Артур Риндекнеш – Тэйлор Фриц (9).
На Корте Симоны Матье сыграют:
- Кайла Дэй (Q) – Мэдисон Киз (20);
- Диан Парри – Мирра Андреева (Q);
- Аслан Карацев (Q) – Фрэнсис Тиафу (12);
- Александр Зверев (22) – Алекс Молчан.
Диана Шнайдер поборется с Беатрис Хаддад Майя (14) первым запуском на Корте №7.
Екатерина Александрова (23) и Анна-Лена Фридзам сыграют вторым запуском на Корте №6.
Полностью расписание здесь.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии