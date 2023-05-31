Ролан Гаррос. Расписание 1 июня. Мирра Андреева, Карацев и Зверев проведут матчи на корте имени Симоны Матье, Рыбакина сыграет вторым запуском

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание пятого игрового дня, 1 июня.

Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

На Корте Симоны Матье сыграют:

Диана Шнайдер поборется с Беатрис Хаддад Майя (14) первым запуском на Корте №7.

Екатерина Александрова (23) и Анна-Лена Фридзам сыграют вторым запуском на Корте №6.

Полностью расписание здесь.

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