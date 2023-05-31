Ролан Гаррос. Расписание 1 июня. Мирра Андреева, Карацев и Зверев проведут матчи на корте имени Симоны Матье, Рыбакина сыграет вторым запуском

Теги Ролан Гаррос ATP WTA Аслан Карацев Екатерина Александрова Елена Рыбакина Янник Синнер Мирра Андреева Диана Шнайдер Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание пятого игрового дня, 1 июня.

Матчи начнутся в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:

На корте Сюзанн Ленглен план такой:

На Корте Симоны Матье сыграют:

Диана Шнайдер поборется с Беатрис Хаддад Майя (14) первым запуском на Корте №7.

Екатерина Александрова (23) и Анна-Лена Фридзам сыграют вторым запуском на Корте №6.

Полностью расписание здесь.

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