Парри о матче с Миррой Андреевой: «Она новенькая, и у меня было мало возможностей посмотреть ее игру»

Диан Парри прокомментировала то, что сыграет с Миррой Андреевой во втором круге «Ролан Гаррос».

«Я ее совсем не знаю. Она очень молодая, так что в юниорах мы никогда не встречались. И она прекрасно вливается в профессиональный тур.

Она новенькая, и у меня было мало возможностей посмотреть ее игру. Но я знаю, что будет тяжело, она очень хорошо играет. В последнее время показывает отличные результаты. Это будет прекрасный матч».

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