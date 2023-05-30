Парри о матче с Миррой Андреевой: «Она новенькая, и у меня было мало возможностей посмотреть ее игру»

Теги Ролан Гаррос WTA Диан Парри Мирра Андреева Теннис

Диан Парри прокомментировала то, что сыграет с Миррой Андреевой во втором круге «Ролан Гаррос».

«Я ее совсем не знаю. Она очень молодая, так что в юниорах мы никогда не встречались. И она прекрасно вливается в профессиональный тур.

Она новенькая, и у меня было мало возможностей посмотреть ее игру. Но я знаю, что будет тяжело, она очень хорошо играет. В последнее время показывает отличные результаты. Это будет прекрасный матч».

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3 комментария

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инок
Думаю, что игра будет интересная. Мирра, кажется, поймала кураж, и остановить её теперь будет трудно. Надеюсь на это.
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nick-basil
Один фактор - местная публика. Если Мирра с этим справится - не будет проблем. У Парри неважная статистика - много анфорсов и подает так себе. Беззаветно ждем победы нашей девчушки!
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Сергей48
Желаю Андреевой победы, и выхода в следующий круг👌
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