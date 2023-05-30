Мирра Андреева: «Когда мы с тренерами обсуждаем план на матч, я думаю о нем прямо перед началом, но потом обо всем забываю и просто играю так, как чувствую»

Мирра Андреева поделилась впечатлениями от дебютного взрослого «Ролан Гаррос».

– Что вы делали в это время в прошлом году? Как вы провели прошлую неделю на «Ролан Гаррос» и как вы думаете, почему вы сейчас так хорошо играете?

– В прошлом году я играла здесь по юниорам и даже представить не могла, что смогу сыграть женский турнир и буду участвовать в квалификации на «Шлеме».

Не знаю. Что я могу сказать? Конечно, я очень рада. О чем еще вы спросили?

– Почему вы сейчас так хорошо играете?

– Не знаю. Я просто играю и об этом не думаю. Стараюсь наслаждаться каждым моментом на турнире. Я просто тренируюсь, живу своей жизнью, вот и все. Просто занимаюсь своим делом.

– Вы еще очень молоды, но у вас очень зрелая игра. Как вы это объясните?

– Не знаю. Как я уже сказала, я просто делаю на корте то, что считаю нужным. Если честно, когда мы с тренерами обсуждаем план на матч, я думаю о нем прямо перед началом, но потом обо всем забываю и просто играю так, как чувствую, вот и все.

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