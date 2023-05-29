Алькарас об атмосфере на корте Сюзанн Ленглен: «Мне очень понравилось. Трибуны так заряжают энергией»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Флавио Коболли Теннис

Карлос Алькарас рассказал об атмосфере на втором по значимости корте «Ролан Гаррос».

Испанец в первом круге обыграл Флавио Коболли – 6:0, 6:2, 7:5.

«Здесь здорово играть. Я впервые сыграл на корте Сюзанн Ленглен, и мне очень понравилось. Трибуны здесь так заряжают энергией, и я показал высокий уровень».

Также он прокомментировал то, что не подал на матч при счете 5:4.

«Не очень хорошо проигрывать подачу при счете 5:4. Но я с этим справился и быстро забыл. А потом провел хороший гейм при 5:5».

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