Свитолина о ситуации с Костюк и Соболенко: «Это пустые, совершенно пустые слова. Они не помогают»

Элина Свитолина прокомментировала то, что Марту Костюк освистали на «Ролан Гаррос».

Она не пожала руку Арине Соболенко и после матча заявила, что не уважает ее за позицию по Украине.

«Когда я вернулась в тур, увидела, что вокруг этой ситуации много мусора, когда мы должны сосредоточиться на действительно важном. Речь об украинцах, которые нуждаются в помощи.

Мы концентрируемся на таких вещах, как пустые слова, поступки, которые не помогают в решении ситуации, не помогают ничему.

Так что я сейчас сосредоточена на помощи украинцам. В этом главный смысл – помогать детям, женщинам, которые потеряли мужей. [...]

Есть так много вещей, которые можно сделать. Вместо этого мы говорим ни о чем. Это пустые, совершенно пустые слова. Они не помогают», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

Костюк о том, что ее освистали на «Ролан Гаррос»: «Людям должно быть стыдно, но это не мое решение»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе