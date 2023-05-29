Свитолина о ситуации с Костюк и Соболенко: «Это пустые, совершенно пустые слова. Они не помогают»

Теги WTA Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина прокомментировала то, что Марту Костюк освистали на «Ролан Гаррос».

Она не пожала руку Арине Соболенко и после матча заявила, что не уважает ее за позицию по Украине.

«Когда я вернулась в тур, увидела, что вокруг этой ситуации много мусора, когда мы должны сосредоточиться на действительно важном. Речь об украинцах, которые нуждаются в помощи.

Мы концентрируемся на таких вещах, как пустые слова, поступки, которые не помогают в решении ситуации, не помогают ничему.

Так что я сейчас сосредоточена на помощи украинцам. В этом главный смысл – помогать детям, женщинам, которые потеряли мужей. [...]

Есть так много вещей, которые можно сделать. Вместо этого мы говорим ни о чем. Это пустые, совершенно пустые слова. Они не помогают», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

Костюк о том, что ее освистали на «Ролан Гаррос»: «Людям должно быть стыдно, но это не мое решение»

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21 комментарий

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utsh44psmr
Пустые слова про пустые слова
+52
-7
+45
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Sincere
Сама-то не пела, что россиян и белорусов надо отстранить?)
+41
-9
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tRIFF
Может сама тоже тогда помолчишь? Твоё дело махать ракеткой, а не важничать. Западные подзвёздыши уже начинают бесить сильнее ура-патриотов.
+31
-7
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Андрей Судалин
«Когда я вернулась в тур, увидела, что вокруг этой ситуации много мусора, когда мы должны сосредоточиться на действительно важном........и первым делом я потребовала отстранить россиян и белорусов от тенниса».
Действительно цивилизованно и по-европейски подошла к проблеме.
+15
-4
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Кот под ногами майора
Ответ dimon 2.0
"...Вместо этого мы говорим ни о чем..." как раз здесь и есть о чем поговорить. почему международный хоккей нашел в себе силы обойтись без самизнаетекого ?? если кто не заметил...теннис остался един видом спорта, для которого деньги не пахнут от слова совсем. даж если бы чикатило махал ракеткой то менеджеры от тенниса требовали обеспечить его участие на турнирах и пожимать ему руку при встрече !
Профессиональный теннис - как НХЛ. И в НХЛ россияне играют. Национальные команды России в теннисе отстранены так же, как и в хоккее.
+11
-1
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Strepto
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А детям Донбасса помогала?
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Аморалинни
Ответ Alexander2022
А ты помогал? Или не вспоминал даже до 2022 про это, как все "патриоты"?
А ты про все войны, которые идут постоянно, писал "нет войне". Или было все равно, как всем "либералам"?
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sedric
Поддержу Свитолину. После ее возвращения реально видно, что она сконцентрирована на конкретных вещах, и в плане помощи и в плане спортивной карьеры и не отвлекается на посторонний треп. И это заметно по ее результатам на корте. Осознала то, что реально важно.
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Антон Романов
Когда они открывают рты возникает только один вопрос: Что они потребляют. Потому что нормальные люди в нормальном состоянии такой бред нести не могут. Свитолина, что ты несешь?
+6
-2
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Rio de Janeiro
И ты с костюк яркий пример пустых, совершенно пустых слов
+8
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Мишаня Кашников
Ответ Alexander2022
Это все, на что способны "патриоты", когда правда глазки колет?)
а на что вы способны, каяться и просить прощения? 🤭
+1
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Мишаня Кашников
Ответ Alexander2022
А ты помогал? Или не вспоминал даже до 2022 про это, как все "патриоты"?
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Alexander2022
Ответ Strepto
Комментарий удален модератором
Я так и думал, очередной едок опусов соловьева)
+2
-2
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Strepto
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alexander2022
А ты помогал? Или не вспоминал даже до 2022 про это, как все "патриоты"?
Комментарий удален модератором
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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Strepto
А детям Донбасса помогала?
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Ничего Смешного
Чем помогать? Кокаином, деньгами? Да и предъявлять спортсменам за политику - это как в лужу плюнуть
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Виктор Ш.
И сама наговорила пустых слов)) мастерски причем
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