Стивенс о расистских комментариях в соцсетях: «Это никогда не прекращалось, даже стало хуже со временем»

Слоун Стивенс рассказала, что сталкивается с травлей в соцсетях на расовой почве .

В этом году «Ролан Гаррос» запустил программу по борьбе с кибербуллингом игроков.

– Знаю, что в соцсетях вы сталкивались с оскорблениями на расовой почве. Это все еще продолжается? И вы слышали о программе «Ролан Гаррос», которая борется с кибербуллингом игроков?

– Да, это очевидная проблема, с которой я сталкиваюсь на протяжении всей карьеры. Это никогда не прекращалось, даже стало хуже со временем.

Я слышала о программе, но не использовала ее. Я заблокировала возможность писать комментарии с определенными словами в инстаграме, но это не останавливает людей, они просто пишут слово по-другому или со звездочками. А такое сложно поймать при помощи программы.

Так что да, это не прекратилось, а программу я еще не использовала.

– Как вы к этому относитесь? Насколько это плохо?

– Да, конечно, когда то, что о тебе кто-то пишет онлайн, расследует ФБР, дело очень серьезное. Но, конечно, это то, что сопровождает меня на протяжении всей карьеры.

Повторюсь, это только становится хуже, а у людей в интернете есть свобода говорить и делать все, что они хотят, прячась за фейковыми аккаунтами. Конечно, это очень неприятно.

Но я живу так всю свою карьеру и буду продолжать с этим сталкиваться, я уверена.

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