Остапенко о том, что участвует в дизайне своей формы: «Если захочу создавать что-то в будущем, возможно, просто повседневную одежду, то это хорошая подготовка»

Алена Остапенко ответила, считает ли себя масштабной личностью.

Также она рассказала, почему для нее важно самовыражаться. Например, с лета прошлого года чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 играет в нарядах латвийского бренда DK One и участвует в создании коллекций.

– Помимо того, что вы отличная теннисистка, многие говорят, что вы масштабная личность в туре в плане того, как самовыражаетесь, как одеваетесь и как играете. Вы считаете себя масштабной личностью и если да, то почему?

– Я всегда хотела быть не такой, как все. Конечно, на корте я иногда очень эмоциональна, и, возможно, иногда веду себя неправильно, но мне очень сложно, потому что я вообще эмоциональный человек.

И когда я играю, конечно, я над этим работаю. Но еще, когда я играю, конечно, я понимаю, что могу многого добиться. К тому же я перфекционистка, поэтому если что-то складывается не так, как мне хочется, я очень злюсь, и это выливается в эмоции, потому что я очень хочу, чтобы все было идеально, но невозможно всегда делать все идеально. Возможно, у спортсменов чаще случаются плохие дни, потому что мы устали, еще не привыкли к новому часовому поясу и так далее. Главное – сделать из плохого дня хороший.

Да, что касается одежды, я тоже хочу создавать что-то особенное, потому что мне это нравится, и мне нравится разрабатывать вещи вместе с владелицей бренда. Это очень весело.

Кроме того, если я захочу создавать что-то в будущем, возможно, не спортивную, а обычную, просто повседневную одежду, то это хорошая подготовка.

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