Остапенко о том, что играет в ярких платьях: «Мне нравятся такие вещи. Мы на корте, это спорт, а не какое-то важное совещание»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Алена Остапенко рассказала о своем отношении к моде. Экс-пятая ракетка мира с лета прошлого года играет в нарядах латвийского бренда DK One и участвует в создании коллекций.

– Кто вас больше всего вдохновляет как икона стиля?

– Тяжело сказать, потому что и в спорте, и в повседневной жизни я люблю разные стили. Иногда люблю носить что-то сумасшедшее, а иногда – классику, бренды вроде Брунелло Кучинелли. Зависит от настроения или того, куда я иду. Я могу экспериментировать, могу выйти в суперклассическом образе.

– А сейчас вы больше предпочитаете классику или что-то броское?

– Мне в целом нравятся яркие вещи. Думаю, для тенниса это хорошо. Мы на корте, это спорт, а не какое-то важное совещание. Мне нравится носить образы, которые я придумываю вместе с владелицей бренда, мы обсуждаем цветовую гамму и то, что хотим получить в результате.

– Насколько для вас важно одеваться стильно?

– Самое главное – чтобы мне было комфортно и я не выглядела как другие девушки. Иногда бывает, что девушки выходят на корт в одинаковых нарядах. Это немного… я не знаю, тяжело играть против соперницы, у которой точно такая же одежда, как у тебя.

– Вас волнует, что люди говорят о том, что вы носите и как выглядите?

– Если честно, меня волнует только то, от чего я получаю удовольствие. Зачастую мне все равно на то, что говорят люди вокруг. Если тебя знают люди, они всегда будут о тебе говорить. Хорошо это или плохо, но это так. Плохо, когда о тебе не говорят. Это означает, что ты больше не интересна.

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