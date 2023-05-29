Эррани посвятила победу в первом круге «Ролан Гаррос» бабушке, которая умерла накануне

посвятила победу в первом круге « » бабушке, которая умерла накануне.

Вчера итальянка обыграла – 3:6, 6:4, 6:2. После матча она заплакала и отправила в небо воздушный поцелуй.

«Это был сложный матч, сложный день. [В субботу] вечером умерла моя бабушка, я узнала, когда проснулась. К сожалению, день был сложный с самого утра, но я все равно боролась и в итоге выиграла, даже не знаю как. Бабушка смотрела все мои матчи, конечно, эта победа для нее. Тяжело быть вдали от дома, от родителей, от мамы, когда происходят такие события. В каком-то смысле мне жаль, что сейчас я здесь».

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