Эррани посвятила победу в первом круге «Ролан Гаррос» бабушке, которая умерла накануне

Теги Ролан Гаррос WTA Сара Эррани Теннис

Сара Эррани посвятила победу в первом круге «Ролан Гаррос» бабушке, которая умерла накануне.

Вчера итальянка обыграла Жиль Тайкманн – 3:6, 6:4, 6:2. После матча она заплакала и отправила в небо воздушный поцелуй.

«Это был сложный матч, сложный день. [В субботу] вечером умерла моя бабушка, я узнала, когда проснулась. К сожалению, день был сложный с самого утра, но я все равно боролась и в итоге выиграла, даже не знаю как. Бабушка смотрела все мои матчи, конечно, эта победа для нее. Тяжело быть вдали от дома, от родителей, от мамы, когда происходят такие события. В каком-то смысле мне жаль, что сейчас я здесь».

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2 комментария

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ChefJhonnyMorgan
Смотрел матч, Эррани конечно молодец. В 36 лет за всеми мячами успевала вчера
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Мирослав Холод
Форza Сара ! :(
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