Потапова о том, что впервые попала в посев на ТБШ: «Не воспринимаю это как нечто безумное. Я хочу к этому привыкнуть»

Анастасия Потапова прокомментировала то, что впервые попала в посев на «Большом шлеме».

В первом круге «Ролан Гаррос» она разгромила Тэйлор Таунсенд – 6:1, 6:2.

– Если честно, ощущения не изменились. Для меня попадание в посев ничего не меняет – первый круг играть все равно нужно. Это не Мадрид или Рим, где ты его пропускаешь и начинаешь чуть позже остальных.

Конечно, сетка полегче, но и вне посева есть очень сложные соперницы. Некоторые фаворитки уже проиграли.

– После одной из тренировок вы долго раздавали автографы. Конечно, это не первый раз, но оказаться в такой ситуации в качестве сеяной на «Шлеме» не кажется чем-то нереальным? Не было таких ощущений?

– Если совсем честно – нет, потому что ради этого я и работаю. Я не воспринимаю это как нечто безумное. Я хочу к этому привыкнуть и как можно дольше оставаться в посеве на «Шлемах», подниматься выше.

Посмотрим.

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