Фернандес о 9 двойных в первом круге РГ: «Я умею подавать. И я говорила с тренерами – по их словам, это нормально»

Теги Ролан Гаррос WTA Лейла Фернандес Теннис

Лейла Фернандес прокомментировала проблемы с подачей в первом круге «Ролан Гаррос».

Финалистка US Open-2021 обыграла Магду Линетт (6:3, 1:6, 6:3), допустив девять двойных ошибок.

«Так бывает. Всегда тяжело, когда возникают проблемы с чем-то простым, но так бывает. Нужно иметь терпение.

Я умею подавать. И я говорила с тренерами – по их словам, это нормально. Просто нужно иметь терпение, и со временем все вернется.

Мы с тренерами много работали над тем, как держаться в тяжелых ситуациях. И я всегда стараюсь мыслить максимально позитивно. Сегодня мне это помогло – и в игре, и на подаче».

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