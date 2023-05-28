Лестьенн, упустив 2:0 по сетам против Хачанова: «Икра заболела, немного меня напугала. Я не знал, что происходит – шрам тянется или что-то рвется»

Констан Лестьенн прокомментировал физические проблемы в матче с Кареном Хачановым.

Француз упустил преимущество 2:0 по сетам – 6:3, 6:1, 2:6, 1:6, 3:6.

«В плане физической подготовки я проделал огромный путь. Не знаю, все ли в курсе, но несколько месяцев у меня была травма икры. Для меня это был первый матч за долгое время.

В начале третьего сета икра заболела, немного меня напугала. Я не знал, что происходит – это шрам тянется или что-то рвется. Поэтому я боялся полностью выкладываться.

В Берси я порвал мыщцу, так что у меня там шрам. И когда я что-то делаю неидеально, начинаются проблемы.

Сейчас я просто стремлюсь закончить сезон – даже если упаду в рейтинге».

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