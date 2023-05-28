Соболенко об условиях на «Ролан Гаррос»: «Я как никогда готова к таким кортам»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко рассказала, как относится к условиям на «Ролан Гаррос».

– Для меня это сложные условия. После Рима я три недели физически и психологически готовилась к этим кортам.

В таких условиях сложно, но мне очень нравится, потому что есть дополнительное время на адаптацию и на удары.

– Мы знаем, что вы можете успешно выступать на грунте. Так было в Мадриде, Штутгарте. Здесь все по-другому, и вам сложнее. Почему и как вы улучшили свою игру в таких условиях, которые мы чаще видим в Риме и на «Ролан Гаррос»?

– Да, раньше было сложнее, возможно, потому что я не была готова к таким кортам физически. Они медленнее, и приходится играть более длинные розыгрыши, поэтому нужны сила и выносливость.

В последние годы я много работала, чтобы улучшить эту часть своей игры. Думаю, сейчас я как никогда готова к таким кортам и сделаю все возможное, чтобы показать максимум и как можно дальше пройти на «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос» – самый сложный турнир в теннисе. Почему?

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