Шамиль Тарпищев: «Рублева нельзя причислить к фаворитам «Ролан Гаррос». Если выйдет в четвертьфинал, уже будет хорошо»

Теги Шамиль Тарпищев Ролан Гаррос ATP WTA Андрей Рублев Мирра Андреева Теннис

Шамиль Тарпищев высказался о выступлении 16-летней Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Мирра Андреева может выстрелить, у молодых есть шанс выиграть в любом круге. Молодых, которые показывают результат, боятся. Андреева опасна для всех. Ведь в женском теннисе психология – это главное. Молодежь может играть расслаблено, а над опытными довлеет результат.

У девчонок наши пока не фавориты турнира, хотя и явных фаворитов нет. Швентек и Соболенко, возможно. Но без подавляющего преимущества».

Также он высказался о фаворитах мужского турнира.

«Рублева к фаворитам причислить нельзя. Если выйдет в четвертьфинал, то уже будет хорошо.

В Париже жесткие, достаточно быстрые корты, поэтому не будет подавляющего преимущества у грунтовых игроков. Ясно, что фавориты – Новак Джокович, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Хольгер Руне, Каспер Рууд. И Даня явно лучше стал играть на земле», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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35%
Карлос Алькарас
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1%
Каспер Рууд
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1%
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Хольгер Руне
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коты

1 комментарий

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sashati
Стал лучше жить на земле!
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