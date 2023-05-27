Чесноков о том, что Сафиуллин забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос»: «Это просто ужасная и глупая история»

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Чесноков Андрей Кузнецов Роман Сафиуллин Теннис

Андрей Чесноков прокомментировал то, что Роман Сафиуллин пропускает «Ролан Гаррос».

Он забыл заявиться в квалификацию, а его рейтинга на момент заявки не хватило для прямого попадания в основу. Сафиуллин был первым запасным перед началом квалификационных матчей.

«Это просто ужасная и глупая история. Как так вышло, конечно, лучше уточнить у Романа и его команды. Он мог набрать очки и заработать денег, тем более что он сейчас находится в неплохой форме, думаю, он вполне мог пройти несколько кругов. Надеюсь, что они извлекут из этой ситуации урок», – цитирует Чеснокова ТАСС.

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3 комментария

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Владимир Самсонов
Раздолбайство.
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