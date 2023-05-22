Сафиуллин забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос» и пропустит турнир

98-я ракетка мира Роман Сафиуллин не сыграет на «Ролан Гаррос».

Он забыл заявиться в квалификацию, а его рейтинга на момент заявки не хватило для прямого попадания в основу. Вчера он был первым запасным, но сегодня стартовала квалификация, а это значит, что в случае дальнейших отказов места в сетке получат лаки-лузеры.

«С этим ничего не поделаешь, это наш человеческий фактор», – прокомментировал ситуацию тренер Сафиуллина Андрей Кузнецов в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, на «Мастерсах» в Мадриде и Риме россиянин дошел до третьего круга.

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