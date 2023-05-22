Сафиуллин забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос» и пропустит турнир
98-я ракетка мира Роман Сафиуллин не сыграет на «Ролан Гаррос».
Он забыл заявиться в квалификацию, а его рейтинга на момент заявки не хватило для прямого попадания в основу. Вчера он был первым запасным, но сегодня стартовала квалификация, а это значит, что в случае дальнейших отказов места в сетке получат лаки-лузеры.
«С этим ничего не поделаешь, это наш человеческий фактор», – прокомментировал ситуацию тренер Сафиуллина Андрей Кузнецов в эфире «Больше! Лайв».
Напомним, на «Мастерсах» в Мадриде и Риме россиянин дошел до третьего круга.
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Снимались в ручную, но не заявлялись.
Феерический косяк их команды, призовые даже за 1-й круг на дороге не валяются
Рома красавчик, конечно. Забыл он, блин)
не хотел квалификацию играть и был шанс попасть в основу (первый запасной), но не в этот раз
(жадность фраера сгубила)
😅
Напоминалку ставить надо🤦🏻♀️
он ухал в Тель-Авив.
А вот когда начинаются квалификационные матчи, то уже всё: игроки основы в случае их снятия заменяются на лаки-лузеров.
То есть Роман, видимо, реально забыл заявиться. )