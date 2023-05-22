Сафиуллин забыл заявиться в квалификацию «Ролан Гаррос» и пропустит турнир

Теги Ролан Гаррос ATP Андрей Кузнецов Роман Сафиуллин Теннис

98-я ракетка мира Роман Сафиуллин не сыграет на «Ролан Гаррос».

Он забыл заявиться в квалификацию, а его рейтинга на момент заявки не хватило для прямого попадания в основу. Вчера он был первым запасным, но сегодня стартовала квалификация, а это значит, что в случае дальнейших отказов места в сетке получат лаки-лузеры.

«С этим ничего не поделаешь, это наш человеческий фактор», – прокомментировал ситуацию тренер Сафиуллина Андрей Кузнецов в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, на «Мастерсах» в Мадриде и Риме россиянин дошел до третьего круга.

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37 комментариев

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SKA Rostov1992
Это просто позор. Как блин можно забыть про заявку на один из главных турниров в сезоне, где огромные призовые 😬
+50
0
+50
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Вегетарианец_
Семён Семёныч...
+44
-1
+43
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imaxim
Странно, раньше заявка на обязательные турниры формировалась автоматически…
Снимались в ручную, но не заявлялись.
Феерический косяк их команды, призовые даже за 1-й круг на дороге не валяются
+23
-1
+22
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ɔculpa
Заржал в голосину)
Рома красавчик, конечно. Забыл он, блин)
+17
-1
+16
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Andrei Fedun
Да ладно, забыл...
не хотел квалификацию играть и был шанс попасть в основу (первый запасной), но не в этот раз
(жадность фраера сгубила)
😅
+17
-2
+15
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Hardy
гений
+16
-2
+14
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Sincere
как говорили нам учителя в школе - "А голову ты дома не забыл?"))
+10
-1
+9
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Дарья Ефимова
Сказочный..))))
+10
-2
+8
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Евгений Птицын
Ответ imaxim
Комментарий удален пользователем
Как мы видим, отдельные заявки как раз есть. Сафиуллин был заявлен в основу, но не в квалификацию.
+7
0
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Andreir888
Это фиаско, братан! (с)
+5
0
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Павел павел
помните из иронии судьбы. когда лукашин на улице в мороз припрыгивал и приговаривал-надо было меньше пить. надо было меньше пить))
+5
0
+5
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Ярик01
Ответ imaxim
Странно, раньше заявка на обязательные турниры формировалась автоматически… Снимались в ручную, но не заявлялись. Феерический косяк их команды, призовые даже за 1-й круг на дороге не валяются
В квалификацию вряд ли автоматом
+5
0
+5
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guarana1
В комментах многие загибали пальчики, сколько участников должно сняться, чтобы прошел в основу, а тут вон оно что)
+5
0
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Gestor_36
Профессионализм уровень бог 😂
+5
-1
+4
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Денис Шмелев
Ответ Andrei Fedun
Да ладно, забыл... не хотел квалификацию играть и был шанс попасть в основу (первый запасной), но не в этот раз (жадность фраера сгубила) 😅
А разве нельзя было заявиться, не теряя этого шанса? То есть заявляешься в квалификацию, но при этом надеешься попасть в основу. Не получилось - значит, едешь играть квалификацию.
+4
0
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murzzzzzilka
🤦🏻‍♀️😂 ну, трындец, вообще…
Напоминалку ставить надо🤦🏻‍♀️
+4
-1
+3
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Виктор Ш.
И это при том, что хорошую форму набрал - разгильдяйство, если не сказать больше. Хотя наверное расчет был что в основу через снятия попадет, но не срослось
+3
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Istianoff
Ну вот, за малым Гаррос не выиграл.
+4
-2
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Sawka-promakawka
Ответ Andrei Fedun
Да ладно, забыл... не хотел квалификацию играть и был шанс попасть в основу (первый запасной), но не в этот раз (жадность фраера сгубила) 😅
Он был пятый запасной и перед ним как раз все снятия закончились(
+2
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imaxim
Ответ Евгений Птицын
Как мы видим, отдельные заявки как раз есть. Сафиуллин был заявлен в основу, но не в квалификацию.
Да, скорее всего вы правы, если логически подумать о причинах. Удалю комментарий как дезинформацию. Но раньше точно были единые
+3
-1
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Кирилл Павлюченко
Теперь Сафиуллину придётся взять в штат человека, который будет постоянно завязывать узлы - на память.
+2
0
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nmnackjbxkasbk
(...) вместо станции Разлив
он ухал в Тель-Авив.
+2
0
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Берни Парент
https://www.youtube.com/watch?v=BLiYEHBucv0
+1
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Денис Шмелев
Ответ Andrei Fedun
очевидно, нет: - один игрок - одна заявка иначе будет как в России с поступлением в вышку 🔥 (кто знает, тот понимает)
Не, насколько я понимаю, в основу попадаешь автоматически, без заявок. Если игрок основы снимается - значит вместо него идет игрок с наиболее высоким рейтингом, который до этого не попадал в основу ("next highest ranked player(s) on the original entry list"). И неважно заявлялся этот игрок в квалификацию или нет.
А вот когда начинаются квалификационные матчи, то уже всё: игроки основы в случае их снятия заменяются на лаки-лузеров.

То есть Роман, видимо, реально забыл заявиться. )
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antonanton_
Ну наверное не очень то и хотел) в другой раз)
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