Корне пишет второй роман

рассказала о карьере писательницы. Она уже выпустила автобиографию и один роман.

«Сейчас работаю над новой книгой. Следующий роман выйдет в следующем году. Первая книга хорошо зашла, я получила много положительных отзывов. Так что в этом году я серьезно думаю о том, чтобы носить две шляпы, строить две карьеры. Мне это нравится, я нашла равновесие.

В прошлом году у меня были проблемы. Иногда я слишком много времени писала, и это влияло на теннис. Но в этом году я поймала равновесие».

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