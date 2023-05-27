Корне пишет второй роман

Теги WTA Ализе Корне Теннис

Ализе Корне рассказала о карьере писательницы. Она уже выпустила автобиографию и один роман.

«Сейчас работаю над новой книгой. Следующий роман выйдет в следующем году. Первая книга хорошо зашла, я получила много положительных отзывов. Так что в этом году я серьезно думаю о том, чтобы носить две шляпы, строить две карьеры. Мне это нравится, я нашла равновесие.

В прошлом году у меня были проблемы. Иногда я слишком много времени писала, и это влияло на теннис. Но в этом году я поймала равновесие».

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4 комментария

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dedpihto59
Кто читал? Поделитесь впечатлениями, каков сюжет? С автобиографией понятно…
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AminO2
Шарлотта Корне "Джейн Эйс и Марат".
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Доминик
Я и про первый роман ничего не знал, а она уже второй пишет ))
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