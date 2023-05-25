О Джоковиче, Циципасе и Соболенко пишут больше всего негативных комментариев в соцсетях

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP WTA Каролин Гарсия Джессика Пегула Даниил Медведев Каспер Рууд Арина Соболенко Елена Рыбакина Стефанос Циципас Кэмерон Норри Коко Гауфф Ига Швентек Карлос Алькарас Теннис

Организаторы «Ролан Гаррос» запустили программу по борьбе с кибербуллингом игроков.

В рамках программы они при помощи искусственного интеллекта проанализировали, какие игроки вызывают негативную реакцию в соцсетях и о ком пишут больше всего гневных постов.

У мужчин наибольший негатив вызывают Новак Джокович и Стефанос Циципас – 15% всех постов в твиттере о них имеют такую окраску.

У Карлоса Алькараса этот показатель составляет 6%, у Даниила Медведева и Каспера Рууда – 5%, у Кэмерона Норри – 4%.

В женском туре больше всего негативных постов пишут об Арине Соболенко – 15%. На втором месте – Елена Рыбакина и Каролин Гарсия (10%).

У Иги Швентек этот показатель составляет 7%, а у Коко Гауфф и Джессики Пегулы по 5%.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свободу попугаю
Рыбка - само спокойствие и невозмутимость, как она вообще может вызывать негатив, интересно... у кого от неё так подгорает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alarich105
Полностью согласен
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Пригода
Интересно, что про Даню так мало негативных комментариев) Нравится он людям
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
Ноле, своей игрой и результатов, до конца своей карьеры будет взбесить глоров двух недоГоатов.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tRIFF
Очевидно, нужно инвертировать результаты) И тогда они будут правильные)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Рыбакина, серьезно? а Остапенко где? Да как бы и Соболенко особо не за что, абсолютно нормально себя ведет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Рудик среди самых ненавистных игроков ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий