О Джоковиче, Циципасе и Соболенко пишут больше всего негативных комментариев в соцсетях

Организаторы « » запустили программу по борьбе с кибербуллингом игроков.

В рамках программы они при помощи искусственного интеллекта проанализировали, какие игроки вызывают негативную реакцию в соцсетях и о ком пишут больше всего гневных постов.

У мужчин наибольший негатив вызывают и – 15% всех постов в твиттере о них имеют такую окраску.

У Карлоса Алькараса этот показатель составляет 6%, у и – 5%, у – 4%.

В женском туре больше всего негативных постов пишут об – 15%. На втором месте – и (10%).

У Иги Швентек этот показатель составляет 7%, а у и по 5%.

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