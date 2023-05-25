О Джоковиче, Циципасе и Соболенко пишут больше всего негативных комментариев в соцсетях
Организаторы «Ролан Гаррос» запустили программу по борьбе с кибербуллингом игроков.
В рамках программы они при помощи искусственного интеллекта проанализировали, какие игроки вызывают негативную реакцию в соцсетях и о ком пишут больше всего гневных постов.
У мужчин наибольший негатив вызывают Новак Джокович и Стефанос Циципас – 15% всех постов в твиттере о них имеют такую окраску.
У Карлоса Алькараса этот показатель составляет 6%, у Даниила Медведева и Каспера Рууда – 5%, у Кэмерона Норри – 4%.
В женском туре больше всего негативных постов пишут об Арине Соболенко – 15%. На втором месте – Елена Рыбакина и Каролин Гарсия (10%).
У Иги Швентек этот показатель составляет 7%, а у Коко Гауфф и Джессики Пегулы по 5%.
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