Мирра Андреева: «В юниорском туре можно немного расслабиться, если у тебя более высокий уровень. А во взрослом нужно бороться за каждое очко»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева объяснила, в чем отличие юниорского тура от взрослого.

Месяц назад 16-летняя россиянка дошла до четвертого круга в Мадриде, а теперь впервые сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос».

«Помню, как ребенком смотрела матчи Рафы против Федерера. Я болела за Роджера.

Я все детство смотрела каждый «Большой шлем». Оказаться здесь для меня исполнение мечты. В прошлом году я играла юниорский турнир, и это было просто потрясающе.

После юниоров я не думала, что смогу добиться чего-то подобного, но я работала, работала как можно больше, боролась на тренировках, боролась на турнирах, и вот я здесь.

Разница между юниорским и женским туром очень большая. В юниорском можно немного расслабиться, если у тебя более высокий уровень. А здесь нужно бороться за каждое очко. Никто не отдаст тебе ничего просто так ни в одном матче».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Молодец, Мирра. В 16 лет уже достаточно зрелый теннис демонстрирует. Конечно, есть что улучшать, есть к чему стремиться. Но, если прогресс будет продолжаться такими же темпами, как с начала этого сезона, то ты скоро войдешь
в элиту мирового тенниса. Хорошего старта тебе на РГ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий