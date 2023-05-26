Мирра Андреева: «В юниорском туре можно немного расслабиться, если у тебя более высокий уровень. А во взрослом нужно бороться за каждое очко»

Мирра Андреева объяснила, в чем отличие юниорского тура от взрослого.

Месяц назад 16-летняя россиянка дошла до четвертого круга в Мадриде, а теперь впервые сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос».

«Помню, как ребенком смотрела матчи Рафы против Федерера. Я болела за Роджера.

Я все детство смотрела каждый «Большой шлем». Оказаться здесь для меня исполнение мечты. В прошлом году я играла юниорский турнир, и это было просто потрясающе.

После юниоров я не думала, что смогу добиться чего-то подобного, но я работала, работала как можно больше, боролась на тренировках, боролась на турнирах, и вот я здесь.

Разница между юниорским и женским туром очень большая. В юниорском можно немного расслабиться, если у тебя более высокий уровень. А здесь нужно бороться за каждое очко. Никто не отдаст тебе ничего просто так ни в одном матче».

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