Пуй заплакал, выйдя в основную сетку «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос ATP Люка Пуй Теннис

Люка Пуй вышел в основную сетку «Ролан Гаррос».

В финале квалификации он обыграл Юрия Родионова – 1:6, 7:5, 6:0.

Француз заплакал, сев на скамейку после матча. На трибуне в этот момент плакала его жена.

Пуй – бывшая 10-я ракетка мира. Сейчас он занимает 670-е место в рейтинге.

В прошлом году Пуй чуть не закончил карьеру из-за депрессии. Он завершил сезон в июне после поражения в первом круге «Челленджера» в Илкли.

В этом году он еще не играл на турнирах уровня ATP.

Пуй о депрессии: «Я спал по часу в день и пил в одиночестве. Если бы не оставил теннис, оказался бы в сумасшедшем доме»

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4 комментария

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Теперь парень может расслабиться и получить удовольствие в первом круге попав на Карлитоса или Даниила )
+6
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инок
Жизнь - вообще сложная штука.
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round15
Страшно представить, что с ним будет, если он выиграет в следующий раз. А если проиграет?
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