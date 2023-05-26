Пуй заплакал, выйдя в основную сетку «Ролан Гаррос»
Люка Пуй вышел в основную сетку «Ролан Гаррос».
В финале квалификации он обыграл Юрия Родионова – 1:6, 7:5, 6:0.
Француз заплакал, сев на скамейку после матча. На трибуне в этот момент плакала его жена.
Пуй – бывшая 10-я ракетка мира. Сейчас он занимает 670-е место в рейтинге.
В прошлом году Пуй чуть не закончил карьеру из-за депрессии. Он завершил сезон в июне после поражения в первом круге «Челленджера» в Илкли.
В этом году он еще не играл на турнирах уровня ATP.
Пуй о депрессии: «Я спал по часу в день и пил в одиночестве. Если бы не оставил теннис, оказался бы в сумасшедшем доме»
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