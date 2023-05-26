Пуй заплакал, выйдя в основную сетку «Ролан Гаррос»

вышел в основную сетку « ».

В финале квалификации он обыграл Юрия Родионова – 1:6, 7:5, 6:0.

Француз заплакал, сев на скамейку после матча. На трибуне в этот момент плакала его жена.

Пуй – бывшая 10-я ракетка мира. Сейчас он занимает 670-е место в рейтинге.

В прошлом году Пуй чуть не закончил карьеру из-за депрессии. Он завершил сезон в июне после поражения в первом круге «Челленджера» в Илкли.

В этом году он еще не играл на турнирах уровня .

Пуй о депрессии: «Я спал по часу в день и пил в одиночестве. Если бы не оставил теннис, оказался бы в сумасшедшем доме»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе