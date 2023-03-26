Пуй о депрессии: «Я спал по часу в день и пил в одиночестве. Если бы не оставил теннис, оказался бы в сумасшедшем доме»

Люка Пуй рассказал, как в прошлом году чуть не завершил карьеру из-за депрессии. Он завершил сезон в июне после поражения от Гейса Брауэра в первом круге «Челленджера» в Илкли.

«Я начал погружаться в темноту и впал в депрессию во время серии британских турниров. Я спал по часу в день и пил в одиночестве. Я был совсем один с Феликсом [Мантильей, тренером]. Закрыть глаза было невозможно – я возвращался в номер и смотрел в потолок. Потом я приходил на корты с огромными мешками под глазами. Каждое утро Феликс спрашивал: «Ты что, не спишь?» – «Сплю, просто у меня аллергия». Я ему врал.

Я погружался во что-то мрачное, но никому ничего не говорил. Я просто не привык много болтать. На тренировки я приходил уставшим и еще более раздражительным. Я был в ужасном состоянии и в один момент сказал себе: «Стоп». Ради своего психического здоровья я оставил теннис, иначе оказался бы в сумасшедшем доме.

После недели бессонницы я выбросил ракетки в мусорное ведро и спросил у близких: «Вы считаете нормальным, что в 28 лет, когда я стал отцом, я плачу каждую ночь в своем номере? И это происходит из раза в раз, когда я проигрываю».

459-я ракетка мира Пуй заявил, что депрессия осталась в прошлом и рассчитывает сыграть на домашней Олимпиаде в Париже. В ближайшие недели он выступит на «Челленджерах» в США.

Теннис – депрессивная среда: игроки принимают лекарства, уходят из тура и даже пытаются покончить с собой

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