Гарин снялся с «Ролан Гаррос»
Кристиан Гарин пропустит «Ролан Гаррос» из-за стрессового перелома ребра.
Его место в основной сетке займет лаки-лузер.
Второй «Большой шлем» сезона начнется 28 мая.
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Кристиан Гарин пропустит «Ролан Гаррос» из-за стрессового перелома ребра.
Его место в основной сетке займет лаки-лузер.
Второй «Большой шлем» сезона начнется 28 мая.
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Он не может быть лаки лузером
Да, здесь, Роман не попал в турнир. Поверил предыдущему комментарию