Гарин снялся с «Ролан Гаррос»

Теги травмы Ролан Гаррос ATP Кристиан Гарин Теннис

Кристиан Гарин пропустит «Ролан Гаррос» из-за стрессового перелома ребра.

Его место в основной сетке займет лаки-лузер.

Второй «Большой шлем» сезона начнется 28 мая.

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9 комментариев

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Ivan Prokofiev
Тут мог быть Сафиуллин😁
+12
-2
+10
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ugmyanswer
Ответ LONDON-TOWN
Роман, красавчик, всë просчитал :)?
Как это есть
Он не может быть лаки лузером
+4
0
+4
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nick-basil
Карацев попал у же. Так или иначе
+3
-1
+2
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Андрей Виноградов
Ответ Biathlon Fan
Он уже есть😝
Он есть на Уиме, а на РГ скорее всего пролет. На Уим попал после отказа Надаля
+2
0
+2
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LONDON-TOWN
Ответ ugmyanswer
Как это есть Он не может быть лаки лузером
https://www.dartsrankings.com/tennis/roland-garros
Да, здесь, Роман не попал в турнир. Поверил предыдущему комментарию
+1
0
+1
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Biathlon Fan
Ответ Ivan Prokofiev
Тут мог быть Сафиуллин😁
Он уже есть😝
+3
-3
0
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Biathlon Fan
Ответ Андрей Виноградов
Он есть на Уиме, а на РГ скорее всего пролет. На Уим попал после отказа Надаля
Да, все верно!
+1
-1
0
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Anton SRV
Ответ nick-basil
Карацев попал у же. Так или иначе
Не попал. Лаки лузер выбирается из трех проигравших путем жребия.
0
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