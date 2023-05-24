Гарин снялся с «Ролан Гаррос»

Кристиан Гарин пропустит «Ролан Гаррос» из-за стрессового перелома ребра.

Его место в основной сетке займет лаки-лузер.

Второй «Большой шлем» сезона начнется 28 мая.

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