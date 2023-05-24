Медведев стал 10-м действующим игроком, выигравшим титулы на всех четырех типах покрытий
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Риме и вернулся в топ-2 рейтинга.
Медведев стал 10-м действующим теннисистом, выигравшим титулы на всех четырех типах покрытий (на открытом и крытом харде, на грунте и траве).
Также в этот список входят:
- Рафаэль Надаль;
- Новак Джокович;
- Энди Маррей;
- Марин Чилич;
- Доминик Тим;
- Григор Димитров;
- Роберто Баутиста-Агут;
- Ришар Гаске;
- Фелисиано Лопес.
У Медведева 20 титулов – и все разные. Это рекорд 💪
Медведев взял «Мастерс» на грунте – который раньше ненавидел! Но теперь они друзья
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бгг
Интересно, какой турнир Медвед первым возьмёт во 2й раз.
РГ наверное. Clay specialist как-никак. А там и до GrassMeister’a рукой подать (буквально, навылет)