Медведев стал 10-м действующим игроком, выигравшим титулы на всех четырех типах покрытий

Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Риме и вернулся в топ-2 рейтинга.

Медведев стал 10-м действующим теннисистом, выигравшим титулы на всех четырех типах покрытий (на открытом и крытом харде, на грунте и траве).

Также в этот список входят:

У Медведева 20 титулов – и все разные. Это рекорд 💪

Медведев взял «Мастерс» на грунте – который раньше ненавидел! Но теперь они друзья

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