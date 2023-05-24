Медведев стал 10-м действующим игроком, выигравшим титулы на всех четырех типах покрытий

Теги ATP статистика Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Риме и вернулся в топ-2 рейтинга.

Медведев стал 10-м действующим теннисистом, выигравшим титулы на всех четырех типах покрытий (на открытом и крытом харде, на грунте и траве).

Также в этот список входят:

У Медведева 20 титулов – и все разные. Это рекорд 💪

Медведев взял «Мастерс» на грунте – который раньше ненавидел! Но теперь они друзья

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25 комментариев

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Sincere
спустя три дня что ли поняли😀
+25
-1
+24
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Денис Шмелев
Ответ Михаил Зюбин
Федерера нет в списке? грунт не выигрывал? Один РГ разве нет у него?
Речь идет о действующих игроках. Поэтому в списке еще есть Надаль, но уже нет Федерера. )
+15
0
+15
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honeycutt
У Циципаса открытого харда нет, мда))
+8
-1
+7
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Dikki Shelton
Безусловно это впечатляет и заслуживает уважения. Хотя его болельщиком не являюсь. Молодец 👍
+7
-1
+6
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Евгений Фабиянчук
"игрок 0.5 покрытия"(с)
бгг
+7
-1
+6
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S.Graf
20 титулов на 20ти разных турнирах.
Интересно, какой турнир Медвед первым возьмёт во 2й раз.
РГ наверное. Clay specialist как-никак. А там и до GrassMeister’a рукой подать (буквально, навылет)
+6
-1
+5
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Евгений Фабиянчук
как же велик Даниил Медведев...
+7
-2
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Берни Парент
Ответ maSha
А Циципас на открытом харде не выигрывал что ли?
На открытом харде у Стефаноса только финалы. Полно финалов, но, увы, проигранные.
+6
-1
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maSha
А Циципас на открытом харде не выигрывал что ли?
+4
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Sincere
довольно неожиданно в этом списке видеть Агута, Лопеса, да вообще почти всех, кто идет после Маррея😆 кроме Тима и Чилича
+5
-2
+3
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Tarkovski
Ответ Михаил Зюбин
Федерера нет в списке? грунт не выигрывал? Один РГ разве нет у него?
Ну здрасьте) Уже ответили, здесь только действующие игроки. А так у Феди полно грунтовых побед - хоть на красном, хоть на синем. Он даже на ковровом покрытии успел турниры выиграть. То есть победитель 5 покрытий
+3
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Денис Шмелев
Ответ Buhmichael
А Зверев на траве не выигрывал что ли?
Нет, только два финала по молодости.
+2
0
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Андрей Судалин
Ответ maSha
А Циципас на открытом харде не выигрывал что ли?
Всё равно бы не попал в этот список. На траве там шансов даже на финал наверно не будет при сильной сетке.
+3
-1
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Додик Аксель
Новых удач и побед Дане в этом сезоне, который для него складывается успешно.
+2
-1
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Buhmichael
Ответ Денис Шмелев
Нет, только два финала по молодости.
Спасибо. Почему то думал, что он один взял)
+1
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Artemiy Astashkin
Ответ Андрей Судалин
Всё равно бы не попал в этот список. На траве там шансов даже на финал наверно не будет при сильной сетке.
Выигрывал Майорку на траве он в прошлом году, а Даня в 2021. Единственный титул у обоих на траве.
+1
0
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Sincere
Ответ Михаил Блинов
А Маррей разве не завершил карьеру?
Вы не следите за теннисом? Маррей регулярно играет турниры
+1
0
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Денис Шмелев
Ответ Михаил Блинов
А Маррей разве не завершил карьеру?
Нет. РГ пропускает, но на УИ наверняка будет играть.
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Антон Тимофеев
Ответ Евгений Фабиянчук
"игрок 0.5 покрытия"(с) бгг
Тоже вспомнил эту цитату))) А на мое скромное уточнение, что, ну, может хоть "игрок 0.75 покрытия" сказали: не, не, не, 0,5, не более того, не достоин))))))
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honeycutt
Ответ Андрей Судалин
Всё равно бы не попал в этот список. На траве там шансов даже на финал наверно не будет при сильной сетке.
https://images.prismic.io/fft-rg-commun-news/cc8f14bd-d73c-4e84-a2e3-d48ce4a79049_25-06+Tsitsipas+trophy+02.jpg?auto=compress,format&rect=0,11,2400,1600&w=1000&h=800
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Андрей Судалин
Ответ Artemiy Astashkin
Выигрывал Майорку на траве он в прошлом году, а Даня в 2021. Единственный титул у обоих на траве.
А ведь точно, с ума сойти просто. Теннис конечно абсолютно не смотрел весь год после АО-2022.
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Берни Парент
Возвращаясь к абсолютно неожиданной (даже для него самого, о чём он и говорил) победе Медведева в Риме, вспоминаю его матч со Зверевым. А почему именно со Зверевым, да потому что нет Саши в упомянутом списке десяти действующих победителей на всех покрытиях. Что, на мой взгляд, является всего лишь нелепым стечением обстоятельств (так же как и отсутствие в этом почётном реестре Циципаса, но это так, к слову). Зверев дважды был в травяных финалах и оба их проиграл, один раз Майеру в трёх сетах. Но дело даже не в этом, а в том, что Саша именно-таки универсальный теннисист. С его-то умением и данными! Я давеча в очередной раз пересмотрел получасовой почти обзор прошлогоднего полуфинала на РГ, Рафа не играет давно, вот и приходится хоть как-то компенсировать его отсутствие. Этот матч ( очень жаль, что не получилось его провести полностью) Надаля со Зверевым был великолепный. Когда смотрел его в прямом эфире, то помню очень переживал за исход, видно было как тяжко Рафе. Зверев играл на высочайшем уровне, в быстром темпе, варьировал свои действия, создавал острейшие углы атаки, дёргал укороченными, бил по мячу со страшной, убойной силой, однажды Надаль чуть ракетку не выронил, пытаясь отбить форхенд. Одним словом, за исход того полуфинала поручиться было нельзя. Нынешний Зверев это бледная его тень. Я собственно к тому, что тот Зверев, образца весны 2022-го года, до злополучной травмы, втоптал бы Медведева в корт в их последней встрече в Риме. А вот поди ж ты, как всё сложилось, Медведев в списке, а Зверева там нет. По-прежнему надеюсь, что Сашка ещё возьмёт какие-то крупные титулы. Может и шлем, при удачном раскладе. Хотя бы при таком, какой был у новоявленного "грунтовика" Медведева, когда всё в масть, начиная от своей хорошей игры, до кучи всяких маленьких, но важных моментов, без которых порой бывает трудно победить не то что на Мастерсе, но и на водокачке.
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Buhmichael
А Зверев на траве не выигрывал что ли?
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