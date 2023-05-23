Женева (ATP). Зверев, Ибин У вышли в 1/4 финала

Теги результаты ATP Geneva Open Теннис

Александр Зверев прошел Кристофера Юбэнкса во втором круге в Женеве.

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Geneva Open

Женева, Швейцария

21 – 27 мая 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Александр Зверев (Германия) Кристофер Юбенкс (США)
6:2|6:3
Дата проведения
23 мая, 19.10
Онлайн матча

 

Ибин У (Китай) Марко Чеккинато (Италия)
7:6|6:3
Дата проведения
23 мая, 20.35
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция) Илья Ивашко (Беларусь)
Дата проведения
24 мая, 12.30
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
24 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Бернабе Сапата Мираллес (Испания) Кристофер О'Коннелл (Австралия)
Дата проведения
24 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
24 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Джей-Джей Вульф (США)
Дата проведения
24 мая, 19.00
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Тэллон Грикспор (Нидерланды)
Дата проведения
24 мая, 20.30
Онлайн матча

7 комментариев

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Денис Шмелев
Звереву нужно постараться выиграть этот турнир для уверенности и компенсации вероятной потери очков на РГ.
Если он мало защитит на РГ, то упадет уже очень низко - далеко за пределы топ-50.
+5
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Денис Шмелев
А Тим перед РГ решил поездить по челленджерам. Но вышло так себе: в Маутхаузене отлетел от Медьедовича, в Бордо - от Муте.
+2
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Sincere
Ответ Денис Шмелев
Звереву нужно постараться выиграть этот турнир для уверенности и компенсации вероятной потери очков на РГ. Если он мало защитит на РГ, то упадет уже очень низко - далеко за пределы топ-50.
Какой Зверев)
Это грунтовый 250, детка. Это время великого Каспера Рууда.
Так что руки прочь, всякие Кисы, Фрицы и прочие манекены)
+2
0
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Денис Шмелев
Ответ Sincere
Какой Зверев) Это грунтовый 250, детка. Это время великого Каспера Рууда. Так что руки прочь, всякие Кисы, Фрицы и прочие манекены)
Да, я и забыл, что Рууд - здесь. Тогда у Зверева нет шансов.
Рууд в этом году просто обязан стать трехкратным королем Женевы и Гштада. )
+2
0
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Sincere
Ответ Денис Шмелев
Да, я и забыл, что Рууд - здесь. Тогда у Зверева нет шансов. Рууд в этом году просто обязан стать трехкратным королем Женевы и Гштада. )
Разумеется. Это задача минимум 🤓
+1
0
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ugmyanswer
Ответ Денис Шмелев
Звереву нужно постараться выиграть этот турнир для уверенности и компенсации вероятной потери очков на РГ. Если он мало защитит на РГ, то упадет уже очень низко - далеко за пределы топ-50.
Да, хорошо бы было, но хз

Учитывая как он играет сейчас
Против Рууда
Фх на фх будет постоянно проигрывать

Сомнительно, хотя Киса в топе нужен
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