Женева (ATP). Зверев, Ибин У вышли в 1/4 финала
Александр Зверев прошел Кристофера Юбэнкса во втором круге в Женеве.
Сетка турнира здесь.
Geneva Open
Женева, Швейцария
21 – 27 мая 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 23 мая, 19.10
- Дата проведения
- 23 мая, 20.35
- Дата проведения
- 24 мая, 12.30
- Дата проведения
- 24 мая, 14.00
- Дата проведения
- 24 мая, 14.00
- Дата проведения
- 24 мая, 15.30
- Дата проведения
- 24 мая, 19.00
- Дата проведения
- 24 мая, 20.30
Если он мало защитит на РГ, то упадет уже очень низко - далеко за пределы топ-50.
Это грунтовый 250, детка. Это время великого Каспера Рууда.
Так что руки прочь, всякие Кисы, Фрицы и прочие манекены)
Рууд в этом году просто обязан стать трехкратным королем Женевы и Гштада. )
Учитывая как он играет сейчас
Против Рууда
Фх на фх будет постоянно проигрывать
Сомнительно, хотя Киса в топе нужен