Халеп о новых обвинениях: «ITIA настойчиво стремится доказать мою вину, хотя я никогда даже не думала о приеме запрещенных веществ»

Теги допинг WTA Симона Халеп Теннис

Симона Халеп отреагировала на новые обвинения в нарушении антидопинговых правил .

«С 7 октября, когда ITIA предъявила мне обвинение в употреблении допинга, я пережила самый страшный кошмар в жизни.

Не только мое имя оказалось запятнано худшим возможным образом, но и ITIA по непонятной мне причине настойчиво стремится доказать мою вину, хотя я НИКОГДА даже не думала о приеме запрещенных веществ.

Я дважды пыталась добиться рассмотрения дела независимым трибуналом, а ITIA постоянно находила причины для переноса.

Теперь, когда мы точно установили, что я жертва загрязнения, они говорят о так называемой «ненормальной эволюции моей крови». Три всемирно известных эксперта, которые изучили мои анализы, совершенно четко заявили, что моя кровь полностью в норме.

Я чувствую себя беспомощной, сталкиваясь с таким преследованием и желанием доказать мою вину в том, чего я совершала. Повторюсь, я всю жизнь была категорически против любого мошенничества. Оно противоречит моим ценностям.

Сейчас я лишь надеюсь, что у меня наконец появится возможность обратиться в независимый и беспристрастный трибунал, которые даст мне шанс доказать свою невиновность.

Я полностью верю в правосудие и с нетерпением жду возможности изложить свою позицию на слушаниях, которые назначены на конец мая, после нескольких задержек со стороны ITIA.

Поддержка моих близких, теннисного мира и моих поклонников дала мне мужество продолжать тренироваться каждый день и бороться за правду. Невероятно вам благодарна», – написала Халеп.

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14 комментариев

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Лучшее_враг_хорошего
Угу..другие всегда допингисты, сама же - исключительно «жертва загрязнения».
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+18
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justbored
Ответ Typizza
Доказать мою в том, чего я совершала - оговорка по Фрейду.
"I never did" в оригинале.
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sportsmen_s_Amura
Не ну тут неуновна, тыыдыщ
+3
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justbored
Франц Кафка, Процесс.
+3
-1
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Ну что же ты, Иглесиас
Предлагаю отправить Симулечку на исправительные работы. Куда-нибудь на химзавод. И пришить ей сиськи обратно.
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goodloser
ITIA для того и существует, чтобы доказывать вину. Либо докажет, либо не докажет.
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Mobilis
Все как с Джонни Деппом. Кто то подо…рал.
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justbored
Ответ Leo Bonart
Вряд ли, тут суть обвинений абсолютно ясна
участникам Московских процессов была тоже ))
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