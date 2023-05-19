Халеп обвиняется в еще одном нарушении антидопинговых правил

Теги допинг WTA Симона Халеп Теннис

Симона Халеп обвиняется в еще одном нарушении антидопинговой программы.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что новое обвинение касается биологического паспорта спортсмена. С помощью такого паспорта антидопинговые организации отслеживают различные показатели в крови за определенный период времени, чтобы выявлять потенциальные нарушения антидопинговых правил.

В ITIA подчеркнули, что это обвинение не связано с предыдущим.

В октябре 2022 года двукратную чемпионку «Больших шлемов» временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.

«Мы понимаем, что сегодняшнее заявление усложняет и без того громкое дело. С самого начала этого процесса – как и любого другого в ITIA – мы стремились деликатно, эффективно и своевременно взаимодействовать с госпожой Халеп в деликатной, эффективной и своевременной манере.

Конечно, мы понимаем, что эти дела вызывают большой интерес у прессы. С нашей стороны было бы неуместно комментировать конкретные детали до завершения процесса, но мы продолжим оперативно взаимодействовать с независимым трибуналом Sport Resolutions и представителями госпожи Халеп», – сказали в ITIA.

Допинг у Симоны Халеп – препарат для выработки ЭПО. Она говорит, что не хотела жульничать

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
эх симонка как же так солнце наше невиновное?) зато на Машу в своё время гнала будь здоров. карма чего поделать
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guarana1
Ждем комментарий от Ivan 07
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Опа, это уже серьезно. Если и после этого некоторые из WTA начнут ее защищать, то это клиника.
Халеп - допингистка. Махинации с кровяным паспортом не шутки
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Если с паспортом крови движуха, то все.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verdo
зато свильямс белее белого
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guarana1
Госпожа Халеп
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SvK7
Возмущалась, что долго рассматривают дело? Ответ не заставил себя долго ждать. Лучше бы уж после травмы в Риме закончила чесслово, чем вот так((
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Труба ей, это посчитают как повторное нарушение и срок добавят в 6-8 лет отстранения.
Да и вообще тема румынской лаборатории еще не окончена.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
как же я жду когда одну яжемать с химзавода вот также загребут
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самый быстрый индиан
Ответ guarana1
Госпожа Халеп
Хотела быть похожей на леди Димитреску
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Это в каком году-то обнаружили, в 2023 что ли?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nika13
напомните, что халеп говорила о шараповой, которая выпила одну таблетку сердечного препарата, который был разрешен десятилетями
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denis_denis
Ответ SvK7
Возмущалась, что долго рассматривают дело? Ответ не заставил себя долго ждать. Лучше бы уж после травмы в Риме закончила чесслово, чем вот так((
ну правда же долго
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EllyA
Ответ imaxim
Марш на фронт
Ты уже там?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Ответ dimon 2.0
ну я думаю у нее достаточно средств встретить безбедно бальзаковский возраст. может оно и к лучшему. а мы зрители и дальше будем болеть за девочек-старшеклассниц и за украшение тура перекаченного транса орину
Чёт пикуешь рано, до РГ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Eugenie Nation
Считаю нужно забрать у нее Уим, и отдать титул финалистке)
Это будет самое справедливое решение.
Да и RG можно Слоан так же отдать )
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EllyA
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Ответ Typizza
Имхо, зря Халеп груди отрезала, тогда и был переломный момент в её жизни, который вот куда привёл.
Не смогла остановиться - пошла на всё ради результата.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blader
Ответ Nika13
напомните, что халеп говорила о шараповой, которая выпила одну таблетку сердечного препарата, который был разрешен десятилетями
https://www.givemesport.com/88075107-simona-haleps-critical-comments-about-maria-sharapovas-doping-ban-re-emerge/#:~:text=%22For%20the%20kids%2C%20for%20the,also%2C%20I%20cannot%20judge.%22
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий