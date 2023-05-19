Халеп обвиняется в еще одном нарушении антидопинговых правил

Симона Халеп обвиняется в еще одном нарушении антидопинговой программы.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что новое обвинение касается биологического паспорта спортсмена. С помощью такого паспорта антидопинговые организации отслеживают различные показатели в крови за определенный период времени, чтобы выявлять потенциальные нарушения антидопинговых правил.

В ITIA подчеркнули, что это обвинение не связано с предыдущим.

В октябре 2022 года двукратную чемпионку «Больших шлемов» временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.

«Мы понимаем, что сегодняшнее заявление усложняет и без того громкое дело. С самого начала этого процесса – как и любого другого в ITIA – мы стремились деликатно, эффективно и своевременно взаимодействовать с госпожой Халеп в деликатной, эффективной и своевременной манере.

Конечно, мы понимаем, что эти дела вызывают большой интерес у прессы. С нашей стороны было бы неуместно комментировать конкретные детали до завершения процесса, но мы продолжим оперативно взаимодействовать с независимым трибуналом Sport Resolutions и представителями госпожи Халеп», – сказали в ITIA.

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