Калинина о травме, из-за которой снялась с финала в Риме: «Я на пределе физических возможностей. Нога заболела после четвертьфинала»

Теги травмы WTA Открытый чемпионат Италии Ангелина Калинина Теннис

Ангелина Калинина рассказала о физических проблемах, из-за которых снялась с финала в Риме.

– Я на пределе физических возможностей, особенно сегодня. Нога заболела после матча c Беатрис Хаддад-Майей. [В пятницу] я себя подталкивала. Я была способна победить.

Сегодня я начала, но после, не знаю, двух-трех геймов уже не могла. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно.

– Вы сказали, что сегодня были на пределе физических возможностей. Вы беспокоитесь о предстоящих неделях, о Париже или просто об усталости и этом моменте?

– Усталость появилась, не знаю, со вторника на этой неделе. Сейчас мы точно не планируем ни играть, ни тренироваться. Думаю, я дам себе на восстановление четыре дня полного отдыха.

Снявшись, я подумала, что это абсолютно правильно, хотя эмоционально мне хотелось играть. Уйдя с корта, я чуть не упала в раздевалке, потому что ногу начало сводить судорогой. Так что, да, это было абсолютно правильное решение.

Мне просто очень нужен отдых.

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12 комментариев

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fusionax
Ангелина молодец, просто стена, очень энергозатратный теннис, здесь нужно быть просто железным чтобы выдерживать такой объем работы. Ну а Лена просто красотка, в хороший день - вынесет любого, проиграть может только за счёт большого кол- вы невынужденных.
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+19
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Tomtit
Спорт, особенно, теннис - это не только техническое мастерство, но ещё и выносливость. Если не выдержал, значит проиграл. Физику нужно тренировать, так же, как и технику. В этом плане Лена на этом турнире вчистую переиграла и Швентек и Калинину.
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Kript
Очень приятно видеть когда люди с уважением относятся друг к другу ни смотря ни на что, ни то что весь этот цирк с рукопожатиями, отказов от фото, оскорблениями. Когда проигрывают или выигрывают адекватные люди хочется за ними наблюдать и болеть за них, лично я обязательно буду следить за Ангелиной на РГ и желаю ей всего наилучшего как и Лене само собой.
+9
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Guillermo
Ответ fusionax
Ангелина молодец, просто стена, очень энергозатратный теннис, здесь нужно быть просто железным чтобы выдерживать такой объем работы. Ну а Лена просто красотка, в хороший день - вынесет любого, проиграть может только за счёт большого кол- вы невынужденных.
В полуфинале было видно, что на морально-волевых тянет игру. Веронике надо было пользоваться, но она чёт всё наоборот делала
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инок
Молодец Ангелина - вовремя снялась, свою партию доиграв до конца. В Риме обычно многие снимаются, если чувствуют себя не хорошо, кроме тех, кому в Ролан Гарросе ничего ни светит.
+7
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Dikki Shelton
Здоровья вам Ангелина. Это был прекрасный турнир для вас . Желаю вам восстановится перед РГ, и показать там хороший результат.👍
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nick-basil
Рыдания в каждом матче. Приедается
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Welshman09
Ответ Ivan Ivanych
Отказалась от рукопожатия, вот карма и накрыла.
А ничего так, что родной городок Ангелины Калининой (Нова Каховка) с 2022 года и до сих пор под пятой врага (как говорили у нас во времена ВОВ)? А ничего так, что, как минимум, тренер и муж Вероники Кудерметовой Сергей Демёхин, судя по всему, открыто поддерживает все действия президента РФ??

Вот заметка об этом некого Раджасика Мухерджи на индийском спортивном сайте:

https://www.sportskeeda.com/tennis/news-lesia-tsurenko-s-coach-reveals-russian-player-veronika-kudermetova-s-coach-declared-europe-kneel-front-handsome-vladimir-putin
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Rygeek
Ответ инок
Молодец Ангелина - вовремя снялась, свою партию доиграв до конца. В Риме обычно многие снимаются, если чувствуют себя не хорошо, кроме тех, кому в Ролан Гарросе ничего ни светит.
Вот и я об этом пишу - не верят.)
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