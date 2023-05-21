Калинина о травме, из-за которой снялась с финала в Риме: «Я на пределе физических возможностей. Нога заболела после четвертьфинала»

Ангелина Калинина рассказала о физических проблемах, из-за которых снялась с финала в Риме.

– Я на пределе физических возможностей, особенно сегодня. Нога заболела после матча c Беатрис Хаддад-Майей. [В пятницу] я себя подталкивала. Я была способна победить.

Сегодня я начала, но после, не знаю, двух-трех геймов уже не могла. Я пыталась, но это было абсолютно невозможно.

– Вы сказали, что сегодня были на пределе физических возможностей. Вы беспокоитесь о предстоящих неделях, о Париже или просто об усталости и этом моменте?

– Усталость появилась, не знаю, со вторника на этой неделе. Сейчас мы точно не планируем ни играть, ни тренироваться. Думаю, я дам себе на восстановление четыре дня полного отдыха.

Снявшись, я подумала, что это абсолютно правильно, хотя эмоционально мне хотелось играть. Уйдя с корта, я чуть не упала в раздевалке, потому что ногу начало сводить судорогой. Так что, да, это было абсолютно правильное решение.

Мне просто очень нужен отдых.

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