Руне отыграл сет и брейк у Рууда и третий раз вышел в финал «Мастерса»

Хольгер Руне обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме – 6:7(2), 6:4, 6:2.

Во втором сете 20-летний датчанин уступал 2:4.

Руне 13-й раз победил соперника из топ-10 (при девяти поражениях).

Руне третий раз в карьере вышел в финал на «Мастерсах» – в 2022-м в Париже он взял титул, а в этом году в Монте-Карло уступил Андрею Рублеву.

В целом это его восьмой финал на уровне ATP и третий в этом сезоне.

Теперь он поборется с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.

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