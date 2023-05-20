Руне отыграл сет и брейк у Рууда и третий раз вышел в финал «Мастерса»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме – 6:7(2), 6:4, 6:2.

Во втором сете 20-летний датчанин уступал 2:4.

Руне 13-й раз победил соперника из топ-10 (при девяти поражениях).

Руне третий раз в карьере вышел в финал на «Мастерсах» – в 2022-м в Париже он взял титул, а в этом году в Монте-Карло уступил Андрею Рублеву.

В целом это его восьмой финал на уровне ATP и третий в этом сезоне.

Теперь он поборется с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daniel
Ничего, на следующей неделе уже Женева 250, Рууд воспрянет, а там и Китцбюель скоро, жалко только Гштад и Бостад на одной неделе - оба сыграть не получится

А если без шуток, то Рууд вроде оживает
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
Ответ Daniel
Ничего, на следующей неделе уже Женева 250, Рууд воспрянет, а там и Китцбюель скоро, жалко только Гштад и Бостад на одной неделе - оба сыграть не получится А если без шуток, то Рууд вроде оживает
Умаг ещё есть если Гштад и Бостад на одной неделе.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Чирятьев
Ответ Daniel
Ничего, на следующей неделе уже Женева 250, Рууд воспрянет, а там и Китцбюель скоро, жалко только Гштад и Бостад на одной неделе - оба сыграть не получится А если без шуток, то Рууд вроде оживает
Так он поэтому сегодня и слил, вспомнил про водокачку)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Khussainov
Пока писал, поменяли 19 на 20)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ Андрей Судалин
Умаг ещё есть если Гштад и Бостад на одной неделе.
Каспер сыграет на турнире ATP-500 в Гамбурге,который пройдёт на одной неделе с Умагом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kenny De Schepper
Великий датский боец отличным камбеком отправил тряпку пылесосить всякие Эшторилы.

Красота.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Khussainov
Руне 20 лет исполнилось в апреле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Всё-же обыграл молодой датчанин Руне норвежца Рууда.
С победой его!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dikki Shelton
Молодец Хольгер. Давай дальше 👊
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий