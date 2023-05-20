Руне отыграл сет и брейк у Рууда и третий раз вышел в финал «Мастерса»
Хольгер Руне обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме – 6:7(2), 6:4, 6:2.
Во втором сете 20-летний датчанин уступал 2:4.
Руне 13-й раз победил соперника из топ-10 (при девяти поражениях).
Руне третий раз в карьере вышел в финал на «Мастерсах» – в 2022-м в Париже он взял титул, а в этом году в Монте-Карло уступил Андрею Рублеву.
В целом это его восьмой финал на уровне ATP и третий в этом сезоне.
Теперь он поборется с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.
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А если без шуток, то Рууд вроде оживает
Красота.
С победой его!