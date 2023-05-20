Потапова об отношениях с Шевченко: «У нас как-то все из дружбы выросло, ему не пришлось ухаживать. Я и сама быстро сдалась»

Теги ATP WTA Дарья Касаткина Анастасия Потапова Александр Шевченко Теннис

Анастасия Потапова и Александр Шевченко рассказали Дарье Касаткиной и Наталье Забияко, как она начали отношения.

АП: Он не ухаживал.

ДК: Паскуда. Мужик не тот пошел.

АП: У нас как-то все из дружбы выросло, ему не пришлось ухаживать. Я и сама быстро сдалась.

(В этот момент к ним подошел Шевченко).

АП: Спроси у него, как он за мной ухаживал. Сейчас этот сказочник расскажет.

(Касаткина спросила, как прошли ухаживания).

АШ: Да в принципе неплохо. Вот она со мной. Ухаживания в каком плане?

ДК: Долго добивался внимания? Как добивался?

АШ: А она правду не говорит? Я приехал в Австрию, она попросила, чтобы я с ней встретился.

АП: Я попросила?

АШ: Да, так было. Нет, на самом деле она играла турнир, и так получилось. Мы переписывались просто – причем до этого никогда не общались.

Мы знаем друг друга с 10 лет, но никогда не общались. В итоге начали общаться из-за какой-то истории. Какой, Насть?

АП: Я ответила ему на историю – он выложил из мартини-бара на Тенерифе. А я очень люблю мартини. И сразу отвечу на вопрос – джин-тоник. Мой любимый коктейль.

ДК – Шевченко: А у тебя?

АШ: Пиво.

АП: Короче, я ему ответила: о, мартини, прикольно, мой любимый бар был бы на Тенерифе. И все, и начали общаться. И до сих пор общаемся.

И когда мы встретились, то выпили мартини.

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31 комментарий

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Дэннис Молинарев
Вот и главная новость дня подъехала
+44
-3
+41
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Сергей Орлов
Паскуда?)
+40
-2
+38
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Ahmadov Shamil
Ответ S.Graf
Прикольная история, светлая и позитивная)
Как пиво Шевченко
+25
-1
+24
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S.Graf
Прикольная история, светлая и позитивная)
+21
-2
+19
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ДудьСдулся
Анастасии надо было задать такой же встречный вопрос Касаткиной.
Как Забияка за ней ухаживала? :)
+19
-1
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Сергей Носков
Ну мы портвейна выпили, а потом пое****ся.(с)
+13
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Ярослав Кажаев
Ответ Сергей Орлов
Паскуда?)
Дарья, такая Дарья😜
+10
0
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igor nn
ДК о мужиках исходя из собственного опыта высказалась?))
+16
-7
+9
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Светлана Менова
Ответ igor nn
ДК о мужиках исходя из собственного опыта высказалась?))
Да, удивительно, что Дарья будучи гомосексуалкой, всё равно продолжает мыслить гетеронормативно.
+10
-1
+9
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sedric
Самую главную то фразу Касаткиной из блога упустили: "Спортс.ру разберет на цитаты".
+6
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Боддисатва13
Касаткиной воспитания и этики явно не хватает
+12
-6
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Alla Tishkova
Ответ Боддисатва13
Касаткиной воспитания и этики явно не хватает
Точно. Хамло.
+4
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sashati
Диалог с психологом просто:
- АП: - я алкоголик
- АШ: - я алкоголик
+4
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Erika_i
Ответ Bronso Fuero
Вместо слова паскуда, можно было использовать с десяток других слов, чтобы иронично обыграть ситуацию. Но для этого нужен интеллект. Чтобы почувствовать необходимость другого слова (другой манеры разговора) - необходим интеллект. Чтобы обрести интеллект, нужно совмещать личностную зрелость с развивающим мозги занятием. С друзьями (вряд ли АП и ДК друзья) каждому удобно разговаривать так, как привыкли, но выносить привычный разговор на публику под запись лучше в гладкой нейтральной форме или легкой юморной форме. Легкая юморная форма общения отличается от скупой и быдловатой формы общения. Но чтобы понять, почему лучше так или чем они отличаются, нужен интеллект. У ДК же интеллекта , как и игровой формы пока не наблюдается. Более того скажу, пока ДК не уйдет на время в забвение, перестав бесполезно мелькать на глазах у теннисной публики, зрелости и мозгов она не наберется. А время развивать моторику пальцев рук прошло для неё уже лет как 20.
Уважаемый писатель, Вы поперегрузили относительно небольшую статью часто повторяющимся словом «интеллект». Красивое, согласна, наверно, недавно услышали? Это ничего, у впечатлительных людей так бывает. Хотя стиль, конечно, пострадал. Слишком кучно разместили слово в тексте.
Вынуждена сказать, что при написании дидактического (пояснение для Вас – назидательного, поучающего) материала лучше не допускать грамматических ошибок, это выглядит немного комично. Хотя для того, чтобы их не делать, нужен интеллект. Работайте, и все у Вас получится.
А так-то да, ваще юморно написал, оставайся на линии, поржем еще
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Daniel
Ответ Боддисатва13
Касаткиной воспитания и этики явно не хватает
Ой Господи, а вы с друзьями всегда исключительно на Вы и по этикету разговариваете?
Надо смотреть выпуск, все искренне, смешно и безобидно
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UralOrenburg1990
Ответ ДудьСдулся
Анастасии надо было задать такой же встречный вопрос Касаткиной. Как Забияка за ней ухаживала? :)
Все началось с поста с мороженным
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Nataly V
Ответ igor nn
ДК о мужиках исходя из собственного опыта высказалась?))
Ну если бы вы посмотрели выпуск, а не читали эти растащенные обрубки, то заметили бы, что Даша шутит, даже пристебывает их, я бы сказала 😏
+4
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Андрей Судалин
Ответ ДудьСдулся
Анастасии надо было задать такой же встречный вопрос Касаткиной. Как Забияка за ней ухаживала? :)
Забияка женщина, за ней по идее должны были ухаживать.
+4
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Valentin Kompaneytsev
Откровенно и очень просто.
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Pasha Saotsera
Зачем я это прочитал?
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Alla Tishkova
"Паскуда"?! Какая Касаткина все же грубая.
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Erika_i
Ответ sedric
Самую главную то фразу Касаткиной из блога упустили: "Спортс.ру разберет на цитаты".
как же она догадалась?!
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sashati
Ответ Ярослав Кажаев
Дарья, такая Дарья😜
Мужик такой пошел, сякой))
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Светлана Менова
Ответ igor nn
И вот это как бы намекает нам что она не гомо....а просто би..И туда и сюда.
Не факт, просто патриархальные стереотипы с детства закладываются, поэтому многие однополые пары продолжают их воспроизводить. Хотя по Даше с Наташей это незаметно, вроде с виду равные отношения.
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igor nn
Ответ Светлана Менова
Да, удивительно, что Дарья будучи гомосексуалкой, всё равно продолжает мыслить гетеронормативно.
И вот это как бы намекает нам что она не гомо....а просто би..И туда и сюда.
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