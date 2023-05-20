Потапова об отношениях с Шевченко: «У нас как-то все из дружбы выросло, ему не пришлось ухаживать. Я и сама быстро сдалась»

и рассказали и Наталье Забияко, как она начали отношения.

АП: Он не ухаживал.

ДК: Паскуда. Мужик не тот пошел.

АП: У нас как-то все из дружбы выросло, ему не пришлось ухаживать. Я и сама быстро сдалась.

(В этот момент к ним подошел Шевченко).

АП: Спроси у него, как он за мной ухаживал. Сейчас этот сказочник расскажет.

(Касаткина спросила, как прошли ухаживания).

АШ: Да в принципе неплохо. Вот она со мной. Ухаживания в каком плане?

ДК: Долго добивался внимания? Как добивался?

АШ: А она правду не говорит? Я приехал в Австрию, она попросила, чтобы я с ней встретился.

АП: Я попросила?

АШ: Да, так было. Нет, на самом деле она играла турнир, и так получилось. Мы переписывались просто – причем до этого никогда не общались.

Мы знаем друг друга с 10 лет, но никогда не общались. В итоге начали общаться из-за какой-то истории. Какой, Насть?

АП: Я ответила ему на историю – он выложил из мартини-бара на Тенерифе. А я очень люблю мартини. И сразу отвечу на вопрос – джин-тоник. Мой любимый коктейль.

ДК – Шевченко: А у тебя?

АШ: Пиво.

АП: Короче, я ему ответила: о, мартини, прикольно, мой любимый бар был бы на Тенерифе. И все, и начали общаться. И до сих пор общаемся.

И когда мы встретились, то выпили мартини.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе