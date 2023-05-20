Потапова об отношениях с Шевченко: «У нас как-то все из дружбы выросло, ему не пришлось ухаживать. Я и сама быстро сдалась»
Анастасия Потапова и Александр Шевченко рассказали Дарье Касаткиной и Наталье Забияко, как она начали отношения.
АП: Он не ухаживал.
ДК: Паскуда. Мужик не тот пошел.
АП: У нас как-то все из дружбы выросло, ему не пришлось ухаживать. Я и сама быстро сдалась.
(В этот момент к ним подошел Шевченко).
АП: Спроси у него, как он за мной ухаживал. Сейчас этот сказочник расскажет.
(Касаткина спросила, как прошли ухаживания).
АШ: Да в принципе неплохо. Вот она со мной. Ухаживания в каком плане?
ДК: Долго добивался внимания? Как добивался?
АШ: А она правду не говорит? Я приехал в Австрию, она попросила, чтобы я с ней встретился.
АП: Я попросила?
АШ: Да, так было. Нет, на самом деле она играла турнир, и так получилось. Мы переписывались просто – причем до этого никогда не общались.
Мы знаем друг друга с 10 лет, но никогда не общались. В итоге начали общаться из-за какой-то истории. Какой, Насть?
АП: Я ответила ему на историю – он выложил из мартини-бара на Тенерифе. А я очень люблю мартини. И сразу отвечу на вопрос – джин-тоник. Мой любимый коктейль.
ДК – Шевченко: А у тебя?
АШ: Пиво.
АП: Короче, я ему ответила: о, мартини, прикольно, мой любимый бар был бы на Тенерифе. И все, и начали общаться. И до сих пор общаемся.
И когда мы встретились, то выпили мартини.
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Как Забияка за ней ухаживала? :)
- АП: - я алкоголик
- АШ: - я алкоголик
Вынуждена сказать, что при написании дидактического (пояснение для Вас – назидательного, поучающего) материала лучше не допускать грамматических ошибок, это выглядит немного комично. Хотя для того, чтобы их не делать, нужен интеллект. Работайте, и все у Вас получится.
А так-то да, ваще юморно написал, оставайся на линии, поржем еще
Надо смотреть выпуск, все искренне, смешно и безобидно