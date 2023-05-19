Рыбакина вышла в третий финал WTA 1000 в сезоне
Елена Рыбакина обыграла Алену Остапенко в полуфинале в Риме – 6:2, 6:4.
Во втором сете при счете 4:2 в пользу Остапенко матч прервали из-за дождя.
Рыбакина вышла в четвертый финал в сезоне: предыдущие были на Australian Open, в Индиан-Уэллс (титул) и в Майами. В целом это ее 14-й финал в основном туре. Сейчас у Рыбакиной четыре титула.
Завтра она поборется с Ангелиной Калининой.
У женщин, насколько знаю, такого понятия нет. Там у них всё сложнее: было несколько реформ, состав Premier/мастерсов часто менялся.