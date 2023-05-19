Рыбакина вышла в третий финал WTA 1000 в сезоне

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Алена Остапенко Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина обыграла Алену Остапенко в полуфинале в Риме – 6:2, 6:4.

Во втором сете при счете 4:2 в пользу Остапенко матч прервали из-за дождя.

Рыбакина вышла в четвертый финал в сезоне: предыдущие были на Australian Open, в Индиан-Уэллс (титул) и в Майами. В целом это ее 14-й финал в основном туре. Сейчас у Рыбакиной четыре титула.

Завтра она поборется с Ангелиной Калининой.

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12 комментариев

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инок
Красавица Лена Рыбакина. Удачи тебе и в финале!
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DeutschesFußballFan
Удачи Лене в финале
+16
-2
+14
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Mobilis
Биг 3 существует. Каждая возьмёт по титулу от грунта. А главный между собой разыграют.
+8
-1
+7
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Денис Шмелев
Ответ HI MARS
Есть ли такое понятие в теннисе "собрать карьерный Мастерс"?Типа как карьерный шлем
Ну в ATP есть - "Career Golden Masters". Единственный, кто это сделал, Джокович (2 раза). Роджеру для набора не хватило МК и Рим. Маррею - ИУ и МК. Надалю - Майами, Шанхай и Париж.

У женщин, насколько знаю, такого понятия нет. Там у них всё сложнее: было несколько реформ, состав Premier/мастерсов часто менялся.
+6
-1
+5
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HI MARS
Есть ли такое понятие в теннисе "собрать карьерный Мастерс"?Типа как карьерный шлем
+3
-1
+2
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Alex19
Интересно, почему спортс не пишет, что Аленка Ленку словом на букву Ш в перерыве назвала.
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