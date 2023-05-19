Матс Виландер: «Было бы здорово, если бы Алькарас и Руне сыграли с Надалем на «Ролан Гаррос», но мы просто будем надеяться, что он вернется в следующем году»

Матс Виландер высказался о том, что Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос».

Испанце не сыграет впервые с 2004 года.

«Ролан Гаррос» будет другим, поскольку Рафаэль Надаль решил не играть. К победителю всегда будут вопросы: смог бы он выиграть, если бы Надаль участвовал.

Позитивная часть заявления, которое сделал Рафа, в том, что, конечно, он по-прежнему планирует сыграть как минимум еще один сезон.

Нам хочется, чтобы он играл вечно, но в то же время мне не хочется, чтобы он приехал в Париж готовым не на 100%, чувствовал себя нелучшим образом и рисковал дальнейшей жизнью.

Что касается остальных игроков, это ваш шанс, потому что Рафы не будет, и вам стоит им воспользоваться.

Было бы здорово, если бы молодые ребята, такие как Карлос Алькарас и Хольгер Руне, сыграли с Надалем на «Ролан Гаррос», пока он не закончил, но мы просто будем надеяться, что он вернется в следующем году.

В этом году будет сложный турнир без Рафы – мы по нему скучаем».

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