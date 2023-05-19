Матс Виландер: «Было бы здорово, если бы Алькарас и Руне сыграли с Надалем на «Ролан Гаррос», но мы просто будем надеяться, что он вернется в следующем году»

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Матс Виландер высказался о том, что Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос».

Испанце не сыграет впервые с 2004 года.

«Ролан Гаррос» будет другим, поскольку Рафаэль Надаль решил не играть. К победителю всегда будут вопросы: смог бы он выиграть, если бы Надаль участвовал.

Позитивная часть заявления, которое сделал Рафа, в том, что, конечно, он по-прежнему планирует сыграть как минимум еще один сезон.

Нам хочется, чтобы он играл вечно, но в то же время мне не хочется, чтобы он приехал в Париж готовым не на 100%, чувствовал себя нелучшим образом и рисковал дальнейшей жизнью.

Что касается остальных игроков, это ваш шанс, потому что Рафы не будет, и вам стоит им воспользоваться.

Было бы здорово, если бы молодые ребята, такие как Карлос Алькарас и Хольгер Руне, сыграли с Надалем на «Ролан Гаррос», пока он не закончил, но мы просто будем надеяться, что он вернется в следующем году.

В этом году будет сложный турнир без Рафы – мы по нему скучаем».

Надаль завершит карьеру – в следующем году. Сказал, что пропустит «Ролан Гаррос», чтобы насладиться прощальным турне 

Травма, из-за которой Надаль пропустит «Ролан Гаррос» – печальная норма для тенниса. Бедра сейчас очень уязвимы

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8 комментариев

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TennisGeek
Ну, переломанного и постаревшего Надаля, может, и обыграют. Против доковидного Надаля любого из выигрышных сезонов до 2020 шансов бы не было.
+9
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+6
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Dikki Shelton
Полностью с вами согласен Матс. Главное чтобы Рафа вернулся, а дальше будет видно.
+8
-2
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DaniRMadrid
Ответ TennisGeek
Ну, переломанного и постаревшего Надаля, может, и обыграют. Против доковидного Надаля любого из выигрышных сезонов до 2020 шансов бы не было.
Да даже прошлогодний Надаль всех уничтожил на РГ
+6
0
+6
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ToniKroos1999
Здоровый Рафа обоих бы унизил
+6
-2
+4
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as009595@icloud.com
Ответ TennisGeek
Ну, переломанного и постаревшего Надаля, может, и обыграют. Против доковидного Надаля любого из выигрышных сезонов до 2020 шансов бы не было.
Ну рг 2020 провел очень мощно, хотя условия были очень далеки от оптимальных
+4
0
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BIG3
Ответ S.Graf
Чтобы сыграть сразу с обоими в рамках одного турнира, нужно чтобы Рафик победил хотя бы одного из них. Интересно, кого именно, - Карася или ХРуне - по мнению Матса Рафик обыграет. Не ждёт же швед, что эти двое выйдут играть против Рафика в одном матче.
Если тебе 13 то всё ок. Но если тебе за 20, то у тебя явные проблемы...
+3
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