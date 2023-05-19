Бублик посетил Каннский кинофестиваль
Александр Бублик вместе с женой посетил 76-й Каннский кинофестиваль.
На следующей неделе казахстанец выступит на турнире в Женеве.
Александр Бублик вместе с женой посетил 76-й Каннский кинофестиваль.
На следующей неделе казахстанец выступит на турнире в Женеве.
Впрочем, ничего нового :))
Ну наконец увидели и жену Бублика.
Симпатичные оба :)
Онли для юзеров спорца)
"Жаль, что не видно обуви, это очень важно.
Элегантно.
Цвет сумочки неудачен, а форма на пятерку. Понимаю, хотели сделать акцент. На мой взгляд нужен более холодный цвет, небесно-голубой или лёгкий сиреневый. )"
Обувь давайте =)