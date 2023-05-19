Бублик посетил Каннский кинофестиваль

Теги светская хроника ATP Александр Бублик Теннис

Александр Бублик вместе с женой посетил 76-й Каннский кинофестиваль.

На следующей неделе казахстанец выступит на турнире в Женеве.

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39 комментариев

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Заблудившийся
Это уже не бублик - это какой-то каравай с яблочным пирогом :)))
+63
-2
+61
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Maratik1982
ни ### себе красавчик!!!👍💥
+41
-2
+39
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Сергей Орлов
Жена красотка)
+38
-2
+36
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DeX
последнее место, где ожидал увидеть Бублика если честно
+22
0
+22
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j4romir
Стиль на любителя, конечно, но в сочетании с женой и ее нарядом неплохо смотрится )
+16
-2
+14
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encaro_one
Плейбой, практически принц. Принц Казахский.
+17
-3
+14
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Kazanest
Красивая пара.
+11
-1
+10
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Viling
Ответ Габриэла
👏 Штрудель... красивы оба... как по мне, стиль не его... слишком карамельный....
А я наоборот офигел, как он хорошо выглядит. Так он на самом деле карамельный, если вы смотрели его интервью :)) Это он на корте брутально ругается, а в жизни - ваниль еще та, мне так кажется :))
+10
0
+10
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Габриэла
Ответ Йенс Мустерманн
Особенно здоровенная родинка Даши прямо как мини-солнышко.
Ой, спасибо за мини-солнышко... да, Вы правы... Дарья-мини-солнышко... Вы чуткий и добрый... давно заметила 👏
+11
-4
+7
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kyckoba
Не иначе как намекает Нетфиксу о съемках в его сериале)
+6
0
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Sincere
неожиданно)) хорош))
+9
-3
+6
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Viling
Тут Бублик такой симпатяга :))
Впрочем, ничего нового :))
Ну наконец увидели и жену Бублика.
Симпатичные оба :)
+6
0
+6
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RWMen
Кстати очень даже красивая пара, без всяких понтов и натянутых улыбок!
+6
0
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j4romir
Ответ j4romir
Стиль на любителя, конечно, но в сочетании с женой и ее нарядом неплохо смотрится )
У меня тут подъехал профессиональный комент
Онли для юзеров спорца)

"Жаль, что не видно обуви, это очень важно.
Элегантно.
Цвет сумочки неудачен, а форма на пятерку. Понимаю, хотели сделать акцент. На мой взгляд нужен более холодный цвет, небесно-голубой или лёгкий сиреневый. )"

Обувь давайте =)
+6
-1
+5
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Габриэла
Ответ Заблудившийся
Это уже не бублик - это какой-то каравай с яблочным пирогом :)))
👏 Штрудель... красивы оба... как по мне, стиль не его... слишком карамельный....
+7
-3
+4
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Viling
Ответ Sincere
неожиданно)) хорош))
Представляете, в каком я ####? :))))
+4
0
+4
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cosset
Никто же не собирается всерьез обсуждать «выход» Бублика в Каннах!) я вот я лично просто улыбнулась)
+3
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Viling
Кстати, на зарубежных теннисных форумах люди много лет "прутся" и "тащатся" от улыбки Сани :)
+3
0
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Нагрузки Сборной
Ну каков щёголь! Пуговка привила чувство вкуса
+3
0
+3
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Храбрая виолончелистка
Супруге очень идёт это наряд в стиле 40-ых.
+3
0
+3
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Адекватник
Артист! :)
+4
-1
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Korendos
Ну, не прям посетил, а просто был.
+2
0
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Skip
На Саше его маечка была бы хороша ) что-то смокинг слишком чопорно смотрится )
+2
-1
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Россия будет свободной
лацканы - как меховой воротник )
+2
-1
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Jefri AG
Ответ Йенс Мустерманн
Особенно здоровенная родинка Даши прямо как мини-солнышко.
И почему она её не удалит, реально ведь уродливо смотрится.
+5
-4
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