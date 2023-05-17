Федерер приехал в Лесото с благотворительной миссией

Роджер Федерер приехал в Лесото по делам своего благотворительного фонда.

Фонд Федерера с 2003 года занимается развитием африканского региона и помогает местным детям получить дошкольное образование.

В первый день визита Федерер встретился с руководством страны, чтобы обсудить работу дошкольных учреждений. В 2020 году его фонд запустил программу, по которой 60 000 детей получают возможность готовиться к начальным классам школы.

Благотворительная инициатива в Лесото продлится до декабря 2025 года.

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