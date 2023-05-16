Ганфманн обыграл Рублева и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Андрей Рублев Янник Ганфманн Теннис

Янник Ганфманн в четвертом круге в Риме обыграл Андрея Рублева – 7:6(5), 4:6, 6:3.

Немец, занимающий сейчас 101-е место в рейтинге, впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». С учетом квалификации он выиграл шесть матчей подряд – впервые с сентября 2020-го.

Для Ганфманна это вторая победа над игроком топ-10 на этом турнире – во втором круге он прошел №9 Тэйлора Фрица. Его баланс с соперниками этого уровня стал 3:5.

По итогам турнира Ганфманн обновит личный рекорд и дебютирует в топ-70.

За полуфинал немец поборется с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.

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12 комментариев

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hORnOR
хау мэни таймс
+8
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ogent
Ответ Великий Алонсо
Мочалка опять опозорился
А как давно ты стал мочалкой?
+5
-1
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инок
Неудачная игра от Андрея, много нервничал и даже матерился. Янник был лучше и агрессивнее, за все мячи цеплялся практически, победил вполне по делу
+1
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ALMANAC
Да #####, #####, ####, #####
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Groove
Штруфф, Альтмайер, Ганфманн... Что за немецкое нашествие?))
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Денис Шмелев
Ответ Hardy
откуда он взялся
Ну по крайней мере поклонники Надаля должны его помнить, т.к. Рафа играл с ним не так давно - на РГ-19 и АО-22.
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Skip
Неожиданно...
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Scard
Где шутки про нестабильный женский теннис ))
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Cube Litening C:68X
Jawohl.. deutsche Qualität!! 😁
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k_terekhov
Ответ Groove
Штруфф, Альтмайер, Ганфманн... Что за немецкое нашествие?))
Учитывая, что все трое игроки уровня челленджера и выстрелили на грунтовых Мастерсах 🤔
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