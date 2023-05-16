Ганфманн обыграл Рублева и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Янник Ганфманн в четвертом круге в Риме обыграл Андрея Рублева – 7:6(5), 4:6, 6:3.

Немец, занимающий сейчас 101-е место в рейтинге, впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». С учетом квалификации он выиграл шесть матчей подряд – впервые с сентября 2020-го.

Для Ганфманна это вторая победа над игроком топ-10 на этом турнире – во втором круге он прошел №9 Тэйлора Фрица. Его баланс с соперниками этого уровня стал 3:5.

По итогам турнира Ганфманн обновит личный рекорд и дебютирует в топ-70.

За полуфинал немец поборется с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.

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