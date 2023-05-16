Рублев, выругавшись матом и получив предупреждение: «Клянусь своей жизнью, что ничего не говорил»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Андрей Рублев Янник Ганфманн брань Теннис

Андрей Рублев выругался матом в матче с Янником Ганфманном в Риме.

В третьем сете при счете 2:2 30:30 на подаче соперника он не смог сыграть мяч у сетки и крикнул: «Да ##### [блин] ##### [нафиг] сука».

За это судья вынес ему предупреждение, и Рублев несколько раз повторил: «Я сказал на русском how many times – сколько раз». Также он сказал: «Когда я говорю плохие слова, всегда признаюсь, а сейчас клянусь своей жизнью, что ничего не говорил».

После этого Рублев проиграл гейм на своей подаче, а в итоге матч завершился победой немца 7:6(5), 4:6, 6:3.

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19 комментариев

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fusionax
Друг всех детей, наш Рублик пойман с поличным на вранье )) Андрюха ну как так?)
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cosset
вот тут-то и снесло крышу Рублёву. сам наговорил, сам наврал, самому видимо от этого стрёмно стало. Гораздо лучше себя колотить получается, чем врать)
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TennisForever
Мустерманн,какой же ты лицемер ,буквально недавно хвалил же ,что он не молчит,земляков твоих поддерживает Рублев .
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Другая_
Ну Андрей, ну ты чего)) Орал же на всю Ивановскую, ну какие мэни таймс))
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Никита Волк
https://t.me/bazabazon/17703
А это кто сказал, неужели Ганфманн?
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Raduga
Не ценит он свою жизнь.
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Денис Шмелев
Смешной эпизод вышел. Теперь при каждом матюгальном срыве Рублева будет вспоминаться этот "Хау мэни таймс". :)
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инок
Жаль Рублева! Янник был сильнее и по игре и психологически. Единственно отрадно, что судьи стали с интересом изучать нашу непереводимую игру слов..)
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dimon 2.0
а мамайклянусь будит ? не ?
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Sincere
How many times - это забытая классика Ежи Яновича))) кто помнит?)
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Istianoff
Ответ TennisForever
Мустерманн,какой же ты лицемер ,буквально недавно хвалил же ,что он не молчит,земляков твоих поддерживает Рублев .
Он и не скрывает, что лицемер)
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Йенс Мустерманн
Ответ Никита Волк
https://t.me/bazabazon/17703 А это кто сказал, неужели Ганфманн?
Цитировал Тютчева, но был пойман с поличным на родине Карло Гоцци.
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Евгений Птицын
Ответ Никита Волк
https://t.me/bazabazon/17703 А это кто сказал, неужели Ганфманн?
Очевидно, это нагло смонтированная подтасовка звука
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Leo Bonart
Ответ dimon 2.0
чем отличается менталитет русского от европейца. ну поймали тебя за руку. ну ок. скажи, парни ну не сдержался сарян, сдали нервы... нет крутится как уж на сковородке. не я, это комбайнеры купили в военторге.
А гейропейцы сразу признаются, как Симона Халеп или Тереза Йохауг
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