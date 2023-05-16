Рублев, выругавшись матом и получив предупреждение: «Клянусь своей жизнью, что ничего не говорил»

Андрей Рублев выругался матом в матче с Янником Ганфманном в Риме.

В третьем сете при счете 2:2 30:30 на подаче соперника он не смог сыграть мяч у сетки и крикнул: «Да ##### [блин] ##### [нафиг] сука».

За это судья вынес ему предупреждение, и Рублев несколько раз повторил: «Я сказал на русском how many times – сколько раз». Также он сказал: «Когда я говорю плохие слова, всегда признаюсь, а сейчас клянусь своей жизнью, что ничего не говорил».

После этого Рублев проиграл гейм на своей подаче, а в итоге матч завершился победой немца 7:6(5), 4:6, 6:3.

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