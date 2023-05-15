Андреа Петкович: «Однажды мы с Гиселой Дулко случайно поцеловались у сетки. Так что меня не впечатляют рассказы про холодные рукопожатия в WTA»

Теги WTA Андреа Петкович Теннис

Андреа Петкович не согласна с мнением, что в женском туре холодные рукопожатия у сетки.

«Мое любимое теннисное воспоминание – матч с Гиселой Дулко в Токио. После матча она приветственно поцеловала меня в щеку, я ее обняла, и в итоге мы случайно поцеловались. Из-за дождя мы играли в 10 утра, и трое зрителей на трибунах выглядели крайне смущенными.

Так что меня совсем не впечатляют рассказы про холодные рукопожатия в WTA. Просто приходите в 10 утра».

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3 комментария

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ID201
Ответ Tarkovski
Так что за поцелуй получился? Непонятно) Если в щеку, так в чем проблема-то?
перевели криво - она написала что Гисела потянулась ее целовать, а она - обнимать, и в итоге поцеловались в губы
+5
0
+5
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kjma
Ну очень холодные рукопожатия после матча были у Остапенко с Кирстей. А ведь когда-то вместе проводили отпуск
+3
0
+3
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Tarkovski
Так что за поцелуй получился? Непонятно) Если в щеку, так в чем проблема-то?
+2
0
+2
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